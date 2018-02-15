Профсоюз РЭП защищает работницу от незаконного побора 15.02.2018, 16:43

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Активисты профсоюза заставили выиграли суд и требуют вернуть деньги сотруднице соцслужбы.

От Галины Тонюк, члена профсоюза РЭП из Кобрина, опять потребовали заплатить за обязательный медицинский осмотр по направлению с места работы.

Владимиру Малею, правовому инспектору профсоюза РЭП по Брестской области, уже приходилось доказывать, что Галина Тонюк, гражданка Украины, имеет право бесплатно проходить медицинский осмотр при направлении от центра занятости, сообщает praca-by.info.

– Тогда я дошел до Министерства труда и соцзащиты; и только в суде второй инстанции мы доказали Кобринской больнице, что требовать деньги за медосмотр – незаконно, пусть даже Галина Тонюк и является гражданкой Украины. Но мы опять столкнулись с аналогичной ситуацией!

Галина Тонюк работает в социальной службе, и ей, как и всем, по долгу службы постоянно контактирующим с людьми, нужно регулярно проходить медицинский осмотр. Она обратилась в Кобринскую районную больницу и в Кобринский центр гигиены и эпидемиологии. Оба учреждения потребовали от женщины оплатить их услуги: Галина Тонюк заплатила за необходимые медицинские документы 27 и 21 рубль соответственно.

Эти деньги, затребованные незаконно, и намерен вернуть в пользу Галины Тонюк правовой инспектор профсоюза РЭП Владимир Малей.

– Законодательство об охране труда четко устанавливает, что работники бесплатно проходят эти медосмотры, то есть – за счет нанимателя. Но Галина Тонюк пришла в поликлинику, там увидели ее украинский паспорт – и потребовали заплатить. Это нарушение! Тонюк является постоянным работником; есть инструкция о порядке прохождения медицинских осмотров, и там однозначно написано: наниматель должен подать список своих работников, согласовать даты – и работникам для медосмотра достаточно только предъявить документ. Ничего не говорится о том, что граждане других государств, которые работают в Беларуси, должны оплачивать обязательный медосмотр вместо своего нанимателя.

Так как ни больница, ни центр гигиены и эпидемиологии не вернули деньги в ответ на письменные обращения, в суд Кобринского района направлено исковое заявление. Доказывать право работников бесплатно проходить периодический медосмотр придется в судебном порядке.