Министра спорта уволили за коррупционный скандал во Дворце спорта? 6 15.02.2018, 17:00

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Отставка Шамко могла быть связана с коррупционным скандалом.

15 февраля Александр Лукашенко с формулировкой "за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях" освободил от должности министра спорта Александра Шамко.

По информации Еврорадио, громкая отставка связана с коррупционным скандалом во Дворце спорта.

По нашим источникам, директор Дворца спорта Сергей Пранович задержан. Его нет на рабочем месте "и не будет до конца месяца", говорят в приемной. Мобильный телефон Прановича недоступен.

Фамилия Прановича исчезла из раздела "Контакты" на сайте Дворца спорта. Вместо него там упоминается Александр Роговский — как исполняющий обязанности директора:

Раньше эта страница выглядела следующим образом — ее копия хранится в веб-архиве на сайте web.archive.org:

В отделе информации и общественных связей Следственного комитета Беларуси информацией о задержании Сергея Прановича не располагают. Связаться с пресс-службой КГБ, по линии которого также может быть задержан директор Дворца спорта, Еврорадио пока не удалось.

О Сергее Прановиче известно немного. Он непубличная персона, почти не давал интервью. В прессе его имя наиболее активно упоминалось два года назад. 25 марта во Дворце спорта должен был пройти концерт "Кого любишь? Люблю Беларусь!", посвященный Дню Воли. Но Пранович отказал организаторам в уже арендованном помещении, сославшись на "утечку этиленгликоля".