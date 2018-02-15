Под маской «Вагнера» прячется Путин 14 Виталий Портников, espreso.tv

15.02.2018, 17:10

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Виталий Портников

И в этом – суть кремлевского вымысла.

Сообщения о массовой гибели российских "наемников" в Сирии сделали частную военную компанию "Вагнер" одной из главных тем мировых новостей. Считается, что большая часть погибших – наемники именно этой компании, бывшие российские военнослужащие или просто "добровольцы".

Но воспринимать таким образом солдат "Вагнера" - значит, попадать в очередную ловушку Кремля.

Частные военные компании для того и придуманы в Москве, чтобы высшее российское руководство – политическое и военное – не было ответственно за авантюры своих подчиненных. Между тем, на самом деле эти компании – обычные подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации.

Да, военнослужащие, которые там находятся, могут быть предварительно уволены из рядов "настоящих" Вооруженных Сил. Ну так ведь и разведчикам-нелегалам создают разнообразные легенды. Вы ведь не будете воспринимать какого-нибудь скромного банковского клерка или какого-нибудь не очень скромного депутата, украинского или западного, как клерка или депутата если на самом деле он – полковник Службы внешней разведки России? Даже если по документам он из этой службы уволен или никогда в ней не служил? Таких клерков и депутатов, я думаю, в мире не меньше, чем солдат "Вагнера".

В августе прошлого года петербургская интернет-газета "Фонтанка" опубликовала фотографию, на которой президент России Владимир Путин позирует рядом с представителями компании "Вагнер". В том числе и с самим "Вагнером" - подполковником запаса Дмитрием Уткиным. И с соратниками "Вагнера" - у них тоже колоритные позывные и тоже вся грудь в орденах.

Да, на фотографии – герои России и четырехкратные кавалеры ордена "Мужества". Это – высшие боевые награды России. И за участие в частных операциях их не дают.

О деятельности "Вагнера" журналисты говорили отнюдь не только в связи с Сирией. Утверждалось, что ее бойцы были активными участниками оккупации Крыма, а затем переместились на Донбасс. Сейчас это находит подтверждение в высказываниях родственников и друзей убитых в Сирии "наемников". Практически все они прошли через войну с Украиной, а затем были направлены на Ближний Восток. Разумеется, по интерпретации родственников – сами поехали.

И в этом – суть российского вымысла. Солдаты частных военных компаний никуда не ездят сами. Они выполняют приказы российского командования.

Но при этом само командование никакой ответственности за выполнение этих приказов не несет. Поэтому и договориться с ним совершенно невозможно.

Проще говоря, можно договариваться с Владимиром Путиным об урегулировании на Донбассе. Можно даже получить у него согласие на замену "шахтеров-ополченцев" какими-нибудь миротворцами. Как Путин может отдавать приказы "ополченцам", тоже неясно – но давайте предположим, что он использует свое влияние на "руководство народных республик", как это было во время достижения договоренностей в Минске.

Однако приказов частным компаниям Путин не отдает. "Ополченцы" уйдут и сдадут оружие – а "Вагнер" останется. И будет по-прежнему контролировать оккупированные территории не хуже регулярной армии. Потому что "Вагнер" - это регулярная армия и есть, только еще и подготовленная для диверсий и террора.

Потому что под маской "Вагнера" скрывается Путин.

Виталий Портников, espreso.tv