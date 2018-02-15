Водителей будут «ловить» инспекторы в гражданских авто

Водителей будут «ловить» инспекторы в гражданских авто26
- 15.02.2018, 17:15
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На дороги вернут смешанный контроль.
На дороги области вернут смешанный контроль скорости, когда одетый по форме инспектор фиксирует нарушителей из гражданского автомобиля, а затем передаёт информацию работающему дальше наряду ГАИ, пишет «Вечерний Гродно».
— Гражданский автомобиль находится на дороге в пределах видимости, но в нём сидит сотрудник ГАИ и измеряет скорость. Предупреждать об этом водителей не будут. Информационные дорожные знаки установят только в тех местах, где работают мобильные датчики контроля скорости, — сообщил начальник УГАИ УВД облисполкома Владимир Назарко.
Контролировать скоростной режим и дальше будут с помощью камер. Для выявления других нарушений также планируют использовать квадрокоптеры. Пока в ГАИ их нет. Сейчас изучают их эффективность.
К слову, с недавнего времени водители могут знать, где установлены мобильные датчики контроля скорости.