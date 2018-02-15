Работники пинской фабрики «Полесье» получают часть зарплаты продуктами 3 15.02.2018, 17:59

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Многие предприятия имеют задолженности даже по выплатам налогов.

Зарплаты продукцией получают сотрудники пинской фабрики «Полесье». Вместо начисленных денег им выдают продукты не менее чем на сорок рублей. Руководство предприятия ссылается на экономические проблемы и просит подождать рабочих, передает «Радыё Рацыя».

- Многие предприятия имеют задолженности даже по выплатам налогов, - рассказал председатель брестской областной организации Независимых Профсоюзов Беларуси Валентин Лазаренков:

- Переходим на натуральный обмен: баран, топор и так далее, ну хоть горошком, курами, одеждой - были бы такие предприятия, в которых у людей есть потребности. А куда потом этот горошек девать, как его продать?

Средняя зарплата на пинской фабрике «Полесье» составляет чуть более 300 рублей — 150 долларов. Это почти черта бедности.