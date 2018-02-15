США считают оборону Евросоюза исключительно делом НАТО 1 15.02.2018, 17:56

Джеймс Мэттис

США получили от ЕС заверения, что вопросы совместной обороны останутся исключительно в ведении НАТО.

Глава Пентагона Джим Мэттис заявил в четверг, 15 февраля, по завершении встречи в Брюсселе со своими коллегами из стран Североатлантического альянса, что по вопросу усиления обороны ЕС состоялась "открытая дискуссия", сообщает "Немецкая волна".

"Достигнуто согласие в том, чтобы занести в документы Евросоюза, что совместная оборона - это миссия НАТО, и только НАТО", - указал министр обороны США.

Перед встречей министров обороны стран НАТО Вашингтон выразил обеспокоенность тем, что планы ЕС по общеевропейскому сотрудничеству в сфере обороны и безопасности могут ослабить альянс и ограничить доступ американских компаний к европейскому рынку вооружений.

Теперь же, по словам Джима Мэттиса, он считает, что действия Евросоюза "усилят совместную оборонную мощь НАТО". Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед встречей в Брюсселе также высказался за то, чтобы военные планы ЕС оставались только дополнительными по отношению к НАТО и не вызвали бы "новых барьеров" на рынках вооружений.

Вместе с тем глава Пентагона выразил надежду на то, что Германия будет существенно увеличивать расходы на оборону - в том же темпе, в каком растет экономическая мощь страны.