И тут Вову понесло 9 Евгений Платон

15.02.2018, 18:05

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Кого запомнят: Маска или Путина? Обоих, но один будет Прометеем, а второй Калигулой.

В субботу, 17 февраля, SpaceX проведет очередной запуск Falcon 9. Согласно плану, многоразовая ракета доставит на орбиту испанский спутник Paz для радиолокационного наблюдения. В космос вместе с ним отправятся и два тестовых спутника для раздачи интернета Microsat 2a и 2b. SpaceX планирует вывести на орбиту сеть из тысяч таких спутников. К 2027 году они должны обеспечить полное покрытие интернетом всей поверхности Земли.

Согласно бизнес-плану, с 2019 по 2024 годы SpaceX выведет на орбиту 4425 спутников для раздачи интернета. Ранее представители компании рассказывали, что «созвездия» расположатся на низкой околоземной орбите на высоте 1110-1350 км — ниже, чем традиционные геостационарные спутники. Благодаря этому, задержка при передаче сигнала составит всего 25-35 миллисекунд. Сейчас у большинства спутниковых провайдеров этот показатель составляет 600 миллисекунд.

Намерение Илона Маска запустить космическую раздачу интернета решает главную проблему кибервойн — безопасность самой мировой паутины. Если сейчас есть угроза подводным оптоволоконным кабелям со стороны ВМФ РФ, то с появлением многотысячной космической группировки спутников — эта угроза аннулируется.

Дублирование кабелей многотысячной спутниковой группировкой резко повысит устойчивость паутины, даже если некоторые сегменты будут атакованы. Если будут несколько конкурирующих спутниковых группировок, например, китайская — это только во благо.

К тому же, сбить несколько десятков, не говоря о сотнях спутников — сама по себе дорогостоящая афера.

Казалось бы, очередное обострение Холодной войны 2.0.

Но, далеко не все так просто.

Это вторая стратегическая ошибка Кремля, который решил, что разделяя и властвуя, он сможет на равных соперничать с Западом на мировой арене.

Первая стратегическая ошибка Кремля — это уповать на «энергетическую сверхдержаву».

В свое время, выходцы из силовых структур убедили Путина, что Россия станет «энергетической сверхдержавой», потому что этим слабакам европейцам некуда деться от российского газа и нефти.

И тут Вову понесло. Но спрятаться уже не получится. В современном мире можно, конечно, отгородиться от глобальных процессов по примеру КНДР, но у России это уже не получится. Вернее, может получиться на некоторое время, пока Вова прячется под кроватью, но не дольше.

Матери убитых детей Беслана не дадут. Трактористы Ставрополья не дадут. Шахтеры не дадут. Дальнобойщики не дадут.

И никакая «гвардия» их остановить не сможет. Потому, Вова, что этот процесс в мире называется гло-ба-ли-за-цией. Запомни хорошенько это слово — в твоем возрасте могут быть провалы в памяти, но все же запомнить придется.

лобализация, Вова, – это процесс, когда каждое событие в любой точке мира моментально в режиме реального времени воздействует буквально на всех.

Цена на нефть, Вова, не определяется в Вашингтоне. Рынок идет вниз из-за решений, принимаемых нефтяниками и в США, и в Саудовской Аравии, и в Иране, и в Ираке, и в Ливии, и даже в Нигерии. Эти все решения не контролируемы из одного центра, как ты думаешь, и именно это и есть глобализация.

Можно ли из нее выйти? Конечно, можно. Спрятаться под кровать.

Проблема, Вова, в том, что за время твоего правления Россия стала страной с монокультурной экономикой. Как Венесуэла. Ты ее такой сделал. Все говорят, что во времена Брежнева СССР сидел на нефтяной игле. Но это ложь, Вова. Да, у СССР был большой доход от экспорта нефти. Но из той нефти, которую Советский союз в 1987 году добывал, экспортировалось всего 17%. Всего шестая часть добычи шла буржуям, Вова.

Сейчас ты и твои друзья экспортируют 67% той нефти, которую добывает Россия. Две трети, Вова. На эти бабки и жила твоя «энергетическая сверхдержава», пока цены на нефть были приличными.

Это значит, Вова, что экономика СССР тогда перерабатывала и потребляла 83% добытой нефти, а сейчас вы можете переработать и потребить только 30%.

У тебя не осталось промышленности, Вова. Объективно твоя путиномика ничего не производит, кроме того, что может выкачать из земли и продать кому-то.

Поэтому, Вова, деглобализация для России — это катастрофа. Как в Венесуэле. Страна, экономика которой сидит на нефтяной трубе, не может себе позволить выход из этой мировой системы.

Хотя, почему не может? Может, Вова. Как Иран, например. Никто ведь не может запретить тебе выйти из всех глобальных процессов и прятаться под кроватью, правда?

Никто не может помешать тебе вернуть в Россию крепостное право, ведь так? Да и императорскую корону ты можешь втихаря примерять на себя под кроватью.

Такой даунгрейд и демодернизация России будет открытием глаз на то, чего весь остальной мир достиг. В первую очередь, откроются глаза твоих «дорогих россиян». Но и всему миру не помешает такая прививка и наглядный пример того, как жить нельзя.

И это только сплотит весь мир против тебя, Вова. Никто же не хочет жить в таком дерьме, как живут твои «дорогие россияне».

Мир не начнет ядерную войну с Россией, не надейся. Мир уже сделал очень далекие выводы. Мир ограничивает российский бизнес, мир специально провоцирует снижение сырьевых цен, мир ввел эмбарго на поставки тебе технологий, мир отрезал тебя от своей финансовой системы. Мир очень жестко тебе противостоит и это противостояние продлится долго — десятилетия.

На твои угрозы, Вова, весь мир смеется. Смотри, что и как разворачивается в Венесуэле. Скоро ты увидишь то же самое из кремлевских окон.

С инсульт приветом!

Да, Илон Маск, сам, может быть того и не желая, творит историю 21го века.

Кого запомнят: Маска или Путина? Возможно, обоих, но один будет Прометеем, а второй Калигулой, который ввел в Сенат своего коня. Больше ему ввести было нечего.

И пусть весь мир отдохнет…

Евгений Платон, «Фейсбук»