100-летие страны жители Литвы отмечают с большим оптимизмом 1 15.02.2018, 18:25

Фото: DELFI / Orestas Gurevičius

Таковы данные исследования, которое с 2008 года каждый год проводит Центр мониторинга прав человека.

Настроение жителей страны значительно улучшилось. Таковы данные исследования, которое с 2008 года каждый год проводит Центр мониторинга прав человека, пишет Delfi.

По словам главы центра Гинтаутаса Хоментаускаса, в этом году наблюдается большая сплоченность жителей Литвы. Индекс отчуждения в обществе самый низкий с 2008 года. Похожие результаты были и в 2015 году.

"Показатель отчуждения важен при оценке и прогнозах эмоционального состояния общества. Чем меньше отчуждения, чем больше чувства общности, чем больше социальных контактов, тем выше чувство счастья в обществе, общее чувство удовлетворения жизнью, привязанности к стране", – сказал Хоментаускас.

По его словам, рост сплочения показывает рост доверия к государственным учреждениям власти: на вопрос "поможет ли власть в случае необходимости" положительно ответили в два раза больше людей, чем 9 лет назад.

Изменилось и отношение людей к своей жизни: "счастливыми" или "отчасти счастливыми" в конце 2017 года себя чувствовали 69% респондентов, в 2016 году - 65%.

Глава Baltijos tyrimai Раса Алишаускене отчасти связывает эти перемены с улучшением эмоционального состояния граждан перед важным для страны юбилеем. Число жителей, которые гордятся тем, что являются гражданами Литвы, за год увеличилось с 69% до 82%.

Число жителей, которые гордятся тем, что являются гражданами Литвы, за год увеличилось с 69% до 82%. "Это показывает, что мы понемногу выбираемся из кризиса самосознания, а более крепкое эмоциональное отождествление себя с Литвой позволяет надеяться на снижение потока эмигрантов. Конечно, если в стране не будет никаких серьезных недоразумений", – сказал Хоментаускас.

По словам партнера этого исследования, главы компании Gjensidige Марюса Юндуласа, вера в свою страну и желание быть ее частью – крепкая мотивация для того, чтобы устраивать здесь свою жизнь. "Чувство единства общества укрепляет желание инвестировать свои средства, время и усилия в улучшение жизни в своей стране", – считает Юндулас.

Хоментаускас обратил внимание на то, что показатель намерений покончить с собой, хотя и остается высоким, но ниже чем в прошлом году и самый низкий с 2010 года.

Опрос компания Baltijos tyrimai провела 20 ноября - 4 декабря 2017 г. В нем участвовали 1108 респондентов с 15 лет.