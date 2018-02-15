Банк попавших под санкции российских олигархов подкормили деньгами «Газпрома» 15.02.2018, 19:15

Крупнейший в России добытчик газа в конце 2017 года закрыл все счета в российской дочке Deutsche Bank.

Крупнейший в России добытчик газа и монополист в его экспорте - ПАО "Газпром" - в конце 2017 года закрыл все счета в российской дочке Deutsche Bank и снова стал клиентом СПМ-Банка, принадлежащего братьям Аркадию и Борису Ротенбергам (38-е и 94-е места в списке Forbes с состоянием 2,6 и 1 млрд долларов соответственно), передает finanz.ru.

В российском отделении крупнейшего банка ФРГ, который был заподозрен в "зеркальных" сделках по выводу из РФ 10 млрд долларов и оштрафован регуляторами в США, Великобритании и России, "Газпром" держал счета в рублях, долларах и евро, однако прекратил клиентские отношения с банком в четвертом квартале.

Тогда же холдинг открыл аналогичные счета в банке "Северный морской путь" (АО "СМП Банк"), следует из отчета компании за четвертый квартал.

Всего у "Газпрома" пять счетов в банке, который занимает 27-е место в России по размеру активов и с 2014 года находится под санкциями США: три расчетных (рубли, доллары, евро) и два транзитных (доллары, евро).

Какую сумму холдинг разместил на счетах в СМП-Банке и размещал ли какие-то либо деньги в принципе, в отчете не говорится.

Согласно отчетности самого банка, за четвертый квартал он увеличил объем корпоративных депозитов на 30%, получив от юрлиц 14,9 млрд рублей.

Эта сумма эквивалентна 3% от денежной "подушки" "Газпрома", которая на конец третьего квартала составляла 499,6 млрд рублей, а с 2016 года из-за расходов на капитальные стройки "сдулась" почти втрое. Из них 284,9 млрд рублей лежали в кассе и на счетах до востребования, а остаток - 214,7 млрд - на депозитах сроком не больше 3 месяцев.

Разрешение хранить на своих счетах деньги госкорпораций и стратегических предприятий было выдано СМП-Банку постановлением правительства, которое премьер РФ Дмитрий Медведев подписал 28 октября.

Одновременно банк получил возможность размещать резервы Федерального фонда соцстрахования, в который работодатели отчисляют за граждан РФ 2,9% от зарплаты, и временно свободные средства федерального бюджета.

Те же привилегии были предоставлены банку "Россия" Юрия Ковальчука (93-е место в списке Forbes, 1 млрд долларов), который вместе с братьями Ротенбергами оказался в числе фигурантов первого санкционного списка, вступившего в силу после присоединения Крыма к РФ в марте 2014 года.

По данным The Wall Street Journal, американские власти заблокировали активы банка "Россия" и СМП-банка в общей сложности на 637 млн долларов.

Аркадий Ротенберг также владеет компанией "Стройгазмонтаж", которая является крупнейшим строительным подрядчиком "Газпрома".