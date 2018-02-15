Брестский герой-афганец: Я был на чужой земле агрессором 2 15.02.2018, 19:25

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Александр Сахарук

Александр Сахарук награжден медалью «За отвагу», но награду не афиширует и об Афганистане старается не вспоминать.

15 февраля 1989 Советский Союз вывел свою армию из Афганистана. Где в течение 10 лет под видом помощи афганскому народу советская армия фактически вела войну против этого народа. Это была совершенно провальная война.

Но в 1983-м году Александр Сахарук с Брестчины рвался в Афганистан. Ведь три месяца карантина в военной части Усть-Каменогорска Казахской ССР были адом. Только позже он понял, что был на чужой земле агрессором, говорит «Радыё Рацыя» Александр Сахарук.

- Нам же внушали, что американцы собираются там поставить свои ракеты. И они закрыли бы всю Азию. Поэтому ворвались мы, опередили под вывеской интернационального долга. На территории своей части мы находили листовки. Я точно запомнил фразу: «Воины агрессивной Красной армии». Мы были агрессорами, оккупантами. В то время президентом США был Рональд Рейган. Он назвал СССР империей зла. С чем я соглашаюсь.

Александр Сахарук награжден медалью «За отвагу». Награду не афиширует и об Афганистане старается не вспоминать.

По словам Александра Сахарук, нужно было извиниться перед афганским народом. Нельзя лезть в чужой монастырь со своим уставом. Но у Москвы не утрачены имперские интересы до сих пор, только трансформированы. Империя зла не делась никуда.