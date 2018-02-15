Почему, чтобы издать книгу, автор вынужден собирать деньги? 15.02.2018, 19:45

Исследователь Дмитрий Дрозд издает книги за собственные деньги.

Исследователь Дмитрий Дрозд написал и подготовил к изданию свою очередную книгу «Тайны Дунина-Марцинкевича». Но, если свои предыдущие книги писатель издавал за собственные деньги, то на этот раз Дмитрий Дрозд вынужден обратиться за помощью к людям.

Почему писатели вынуждены собирать деньги на издание своих книг с помощью краудфандинга? Почему ни государственные, ни частные издательства не делают этого за собственные средства? Активно ли люди откликаются на просьбу о помощи?

На эти и другие вопросы в прямом эфире «Еврорадио» отвечает исследователь, писатель Дмитрий Дрозд.