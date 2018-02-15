Выпускница: Сижу без работы, свободный диплом не дают 6 15.02.2018, 20:21

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Почему в Беларуси молодые специалисты не востребованы работодателями?

В июне 2017-го Мария Бусарева окончила юридический колледж БГУ, специальность - юрист. В апреле на официальном распределении девушку направили в одно из хозяйств Столбцовского района. В июле Маша вышла замуж и попросила перераспределить ее в Жодино — в один город с мужем. Учебное заведение согласилось, но, как оказалось, вакансий в Жодино нет. «Шесть месяцев я сижу без работы, — говорит tut.by выпускница. — Прошу свободный диплом, но мне отказывают». В учебном заведении утверждают, что предоставили выпускнице три вакансии в Минске.

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Сейчас Мария с мужем живут в Жодино. Выпускница рассказывает, что приступить к работе по распределению она должна была 1 августа. 21 июля она вышла замуж, а 24-го уведомила об этом колледж.

— Я попросила перераспределить меня по месту жительства мужа, — возвращается к тем событиям собеседница. — В колледже мне предложили свободный диплом, я отказалась.

— Почему?

— Найти работу молодому специалисту очень сложно, — поясняет свою позицию Мария. — Я подумала: если колледж мне чем-то может помочь, почему бы этой помощью не воспользоваться.

По словам Марии, в колледже ей посоветовали позвонить в хозяйство, объяснить ситуацию и ходить стажироваться в суды Минска — вдруг там понадобится специалист. С СПК выпускница договорилась, с судами было сложнее — вакансии для нее там не нашлось.

— В конце августа я нашла работу в Жодинской тюрьме, — продолжает Мария. — Им нужен был контролер, и они направили письмо в колледж. В деревне мне дали открепление, и я написала заявление на перераспределение. Но по факту это было не перераспределение в Жодино, а заявка-открепление, где значилось, что в тюрьме меня готовы взять.

Мария рассказывает, что полтора-два месяца специалисты тюрьмы проверяли ее личность. Прошла. Но позже медики сказали "нет". У девушки выявили небольшие отклонения с сердцем и щитовидкой.

— 14 или 15 декабря тюрьма ответила, что по здоровью к службе я не годна. Такое же письмо получил колледж, — рассказывает собеседница. — Я снова стала искать работу, ходить на собеседования.

Все это время, говорит Мария, она была на связи с колледжем. Но ни у нее, ни у учебного заведения найти работу в Жодино не получилось.

— Колледж говорит: хотите, мы распределим вас в другой район или выплачивайте стоимость обучения, — описывают ситуацию Мария. — Но я не хочу уезжать и жить далеко от мужа. Денег, чтобы заплатить за учебу, у меня тоже нет.

Ситуация, говорит выпускница, напряженная. Шесть месяцев жена живет за счет мужа. В отчаянии выпускница обратилась в Офис помощи и поддержки занятости молодежи «ЮларКонсалт», который консультирует выпускников. Специалисты ей подтвердили: ее должны распределить в Жодино.

— В колледже объясняют: это первая такая ситуация. Я все понимаю, но я ведь тоже не увиливаю и хочу работать. Но сколько ждать и чего, непонятно. Я прошу свободный диплом, но теперь мне его уже не дают. Аргументируют: в колледже должно быть стопроцентное распределение.

— Можно ли устроиться не по специальности?

— Нельзя. Сказали, я должна найти место секретаря, помощника руководителя или юрисконсульта, — перечисляет Мария. — Думаю, если я устроюсь не по специальности, колледж мне завтра же выставит счет.

«У нас много заявок из СПК, но мы хотели ее поддержать»

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Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В юридическом колледже БГУ не отрицают: они поддержали желание Марии перераспределиться. Ей предложили работу в исправительном учреждении в Жодино. Но после долгих согласований в трудоустройстве ей отказали. Об этом организация уведомила колледж.

— Выпускница снова обратилась к нам, просила ее перераспределить либо в Жодино, либо в Минск, — рассказывает Олег Старовойтов, директор юридического колледжа БГУ. — Мы пошли ей навстречу. Проанализировали все рабочие места по специальности в Жодино, ничего не нашли и в январе-феврале предложили ей три варианта в Минске. Конечно, мы могли бы и раньше ее трудоустроить в любое другое место. У нас много заявок из СПК в Могилевской и Гомельской области, но мы хотели ее поддержать.

— Почему ей не дают свободный диплом?

— Свободный диплом выдается, только если учреждение образования не может предоставить рабочее место, — поясняет собеседник. — Но мы предлагаем ей вакансии.

— То, что муж живет в Жодино, где нет вакансий, не дает ей права на свободный диплом?

— В Кодексе об образовании написано: учреждение образования может распределить выпускника по месту жительства или работы супруга при наличии соответствующей вакансии. В случае отсутствия таковой должно быть предоставлено другое рабочее место. Речи о выдаче справки о самостоятельном трудоустройстве не идет.

— Как тогда быть?

— Мы сейчас проведем заседание комиссии по распределению и направлению на работу и вручим новое направление, — объясняет ситуацию Олег Старовойтов. — Если в течение определенного времени Мария не прибудет на работу, мы запустим процедуру по возмещению в республиканский бюджет средств, затраченных государством на подготовку специалиста.