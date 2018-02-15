В Skype нашли критическую уязвимость 6 15.02.2018, 20:41

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Microsoft не спешит ее устранять.

В десктопной версии Skype обнаружена уязвимость, с помощью которой хакеры могут получать доступ к системе без ведома пользователей. Правда, Microsoft решила не торопиться с ее устранением, сообщает издание ZDNet.

«Дыру» заметил независимый исследователь безопасности Стефан Кантак. По его словам, через программу обновления Skype возможно внедрить вредоносный файл-библиотеку и получить полный доступ к системе. После этого злоумышленник «может делать все». Уязвимость получилось использовать в десктопных версиях Skype для Windows, macOS или Linux.

Кантак сообщил Microsoft об ошибке в сентябре 2017 года, однако компания не стала спешить. В ответе разработчику сказали, что исправление проблемы требует «большой переработки кода», поэтому уязвимость закроют в новой версии программы, а не в специальном обновлении.