25 видов животных, которых вы еще не видели 1 15.02.2018, 21:56

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Эти животные были обнаружены недавно.

Animalworld.com публикует 25 недавно обнаруженных животных, которых вы еще не видели.

25. Рыба Lasiognathus Dinema

Недавно открытые виды животных, которые мало кто видел (25 фото)Lasiognathus Dinema - это разновидность лучеперых рыб, которые обитают в глубоких водах северного Мексиканского залива. Эту рыбу можно обнаружить на глубине от 1000 до 1500 м.

24. Рубиновый морской дракон (Phyllopteryx Dewysea)

Phyllopteryx Dewysea также известный как рубиновый морской дракон – это небольшая морская рыба, которая обитает у побережья Западной Австралии. Этот вид был впервые описан в 2015 году, что делает его только третьим известным видом морских драконов и первым обнаруженным за 150 лет.

23. Рак Gramastacus Lacus

Gramastacus Lacus - это новый вид пресноводных раков, недавно обнаруженный в Новом Южном Уэльсе, Австралия. Одни из самых маленьких раков в мире, представители этого вида достигают максимального веса всего 7 г.

22. Сова Strix Hadorami

Strix Hadorami, известный также как пустынная неясыть - недавно обнаруженный вид сов. Эта ночная птица водится в пустынях, полупустынях, скалистых ущельях и в пальмовых рощах в Северной Африке и на Аравийском полуострове, питается полевыми, мышами и крупными насекомыми.

21. Паук Cebrennus Rechenbergi

Известное также как марокканский кувыркающийся паук, Cebrennus Rechenbergi - гибкое паукообразное, отличающееся своей уникальной техникой защиты. Всякий раз, когда чувствует угрозу, паук выкатывается из-под опасности.

20. Рыба Paracheilinus Paineorum

Parachilinus Paineorum, обнаруженная в Центральной Индонезии еще в 2016 году, представляет собой новый, красиво окрашенный вид губанов.

19. Муравей Дракула

Недавно на Мадагаскаре были идентифицированы шесть новых видов таинственных кровососущих муравьев. Известные как муравьи Дракула, эти удивительные муравьи сосут кровь своих молодых особей, этот процесс называют «неразрушающий каннибализм».

18. Арапайма

Арапайма, одна из самых крупных в мире, находящаяся по угрозой исчезновения, и самая загадочная пресноводная рыба уже была известна ученым, но в 2016 году в нескольких регионах юго-западной Гайаны был обнаружен совершенно новый вид этих странных существ, обитающих в Амазонке.

17. Геккон Geckolepis Megalepis

Geckolepis Megalepis - это вид гекконов, недавно обнаруженный в Северном Мадагаскаре. Когда его атакует хищник, геккон может сбрасывать свои огромные для ящериц чешуйки в качестве защитного механизма, оставляя хищника с полным ртом чешуи, вместо себя.

16. Бесчешуйчатая черная рыба

Эта причудливая бесчешуйчатая черная рыба с клыками была обнаружена в 2015 году учеными совместно с Государственным объединением научных и прикладных исследовании? (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization) в вулкане у побережья Австралии.

15. Гималайский дрозд

Гималайский дрозд - вид птицы, описанный в 2016 году и отделенный от альпийского дрозда. У этого вида, живущего на деревьях, более короткие ноги, хвост и крылья, но более длинный клюв, чем у его альпийского аналога, и дрозд использует свои короткие ноги и хвост, чтобы лучше маневрировать в лесу.

14. Многоножка Illacme tobini

Обнаруженная в мраморных пещерах Национального парка Секвойя в Калифорнии (Sequoia National Park in California), эта многоножка заставила ученых замолкнуть от удивления. Названная Illacme tobini, этот тварь имеет 414 ног, четыре пениса, и выделяет ядовитые вещества в качестве защиты.

13. Изменяющаяся дождевая лягушка (Pristimantis mutabilis)

Прозванная «панк-рокер» эта амфибия размером с кусок мрамора была обнаружена глубоко в тропическом лесу Эквадора и является первым известным земноводным, которое может менять текстуру кожи. У изменяющейся дождевой лягушки есть невероятная способность за считанные минуты сменить гладкую кожу на колючую.

12. Змея Cryptelytrops Rubeus

Cryptelytrops Rubeus, известная также как змея с глазами рубинового цвета – это недавно описанный вид змеи, родом из густых вечнозеленых лесов южного Вьетнама и восточной Камбоджи.

11. Акула-ниндзя

Обнаруженная в восточной части Тихого океана, акула-ниндзя окрашена в черный цвет с белыми отметинами вокруг глаз и рта. Помимо окраски, она отличается от других глубоководных акул тем, что у нее отсутствуют светящиеся в темноте органы.

10. Паук Maratus Bubo

Maratus Bubo - недавно обнаруженная разновидность австралийского прыгающего паука. Название «bobo» происходит от латинского названия рода большой рогатой совы (Bubo Virginianus), и было взято за то, что на спинальной пластине паука есть напоминающее сову изображение.

9. Медуза Dendrogramma Enigmatica

Обнаруженная на морском дне в штате Виктория, Австралия, Dendrogramma Tnigmatica является странным многоклеточным животным, которое, по мнению исследователей, может относиться к медузам, кораллам и морским анемонам.

8. Голубой зяблик Гран-Канария

Раньше считали, что это тот же вид, что и более крупный, распространенный на Тенерифе Синий зяблик, но Голубой зяблик Гран-Канария - самая новая птица в Европе. Эта красиво окрашенная птица обитает в сосновых лесах на острове Гран-Канария.

7. Оса Deuteragenia Ossarium

Deuteragenia Ossarium - это вид ос, недавно обнаруженных в Китае. Свое название насекомое получило в честь костного кладбища или оссуария, потому что самки строят гнездо и защищают его с помощью мертвых муравьев, поскольку последние выделяют химические вещества, которые удерживают хищников.

6. Лягушка limnonectes larvaepartus

Обнаруженная на индонезийском острове Сулавеси, limnonectes larvaepartus - большая лягушка, окраска которой варьируется от коричневого до серого. Это единственный в мире вид лягушек, представители которого производят на свет живых головастиков.

5. Палочник Phryganistria Tamdaoensis

Phryganistria tamdaoensis - недавно обнаруженный вид палочников, принадлежащий семейству гигантских палочников, хотя он достигает «только» 23 см в длину. Вид получил свое название в честь Национального парка Там Дао (Tam Dao National Park) на северо-западе Вьетнама, где его обнаружили.

4. Слизняк Phyllodesmium Acanthorhinum

Phyllodesmium Acanthorhinum, обнаруженный у побережья Японии в 2015 году, является новым видом морских слизняков. Это «недостающее звено» между морскими слизнями, питающимися гидроидами, и теми, кто специализируется на кораллах. Гастроподы не очень фотогеничными, чем морские слизни, чьи изящные линии и яркая окраска делают их красавцами глубин. Этот новый вид, переливается оттенками синего, красного и золотого, также способствовал лучшему пониманию происхождения необычного симбиоза у других видов рода. Связанные морские слизняки имеют многоразветвленные кишки, в которых живут водоросли, называемые зооантеллами. Эти водоросли имеют первичные симбиотические отношения с кораллами, на которых питаются морские слизни. После секвестрации в кишечнике фотосинтезирующие водоросли производят полезные вещества для хозяина. Недавно идентифицированные виды составляют дюйм длиной, более или менее (17-28 мм) и обитают на японских островах.

3. Плавающая многоножка

Обнаруженная в Лаосе, Таиланде и Вьетнаме S.cataracta - первая многоножка, способная плавать так же хорошо, как и бегать. У нее 20 пар ног, и она может вырастать примерно до 20 см.

2. Краб Йети

Обнаруженный в 2005 году в южной части Тихого океана, краб йети отличается от остальных тем, что покрыт длинными светло-желтыми волосами. Это причудливое ракообразное может достигать 15 см в длину и живет вблизи гидротермальных источников в океане.

1. Краснобородая обезьяна тити

Щеголяющая славной красной бородой, краснобородая тити, вероятно, одна из самых поразительных обезьян в дикой природе. Официально ее обнаружили в 2008 году в колумбийском лесу Амазонки. Тем не менее, считается, что сначала этих обезьян обнаружили в 1960 году. Они находятся под угрозой исчезновения, поскольку в дикой природе осталось всего 250 особей.