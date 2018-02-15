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Брестчане о выезде в Польшу: В Беларуси низкие зарплаты

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  • 15.02.2018, 22:35
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Журналисты расспросили жителей Бреста, почему белорусы уезжают в соседние страны на заработки.

В прошлом году польские консульства в Беларуси выдали более 35 тысяч рабочих виз. Это почти на 20 тысяч больше, чем в 2016-м году. И в 7 раз больше, чем в 2015-м году.

«Белсат» расспросил жителей Бреста, почему белорусы уезжают в соседние страны, и решились ли бы они уехать из родной страны.

«Там больше работы, поэтому все туда едут, но я бы не поехала. У меня здесь хорошая работа, семья, мне и здесь хорошо».

«Знакомые уезжают, наверное, там лучше. Зарплата больше. Но уехать не готов, родители здесь, дом. Работаем здесь, поднимаем страну».

«Студенты хотят занимать должности повыше, пенсионеры занимают места».

«Работы никакой, зарплат никаких. Наш сын ждет документы, чтобы выехать в Польшу».

«Зарплаты в Беларуси низкие, но я бы не поехала, я сердцем предана родной земле!»


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