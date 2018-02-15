В РФ началась блокировка сайта Навального

В РФ началась блокировка сайта Навального3
- 15.02.2018, 22:37
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Политик считает, что его права грубо нарушены.
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный сделал на своем сайте navalny.com обращение к россиянам:
«Роскомнадзор приступил к блокировке navalny.com, и в течение суток все провайдеры на территории России закроют к нему доступ.
Напомню, что это происходит даже без решения суда. Заседание состоится только 1 марта. Есть только «обеспечительные меры».
Еще напомню, что нас никто не уведомил, а моему представителю даже не дали ознакомиться с этими «обеспечительными мерами», заявив, «это не затрагивает интересы Навального».
Видите, как классно. Мой блог блокируют, но мои интересы это не затрагивает.
Да и в принципе запретить информацию к распространению на основании ст. 15.1 можно, если это, например:
- порнография с несовершеннолетними;
- изготовление наркотиков;
- информация о способах совершения самоубийства.
Роскомнадзор просто не имеет право вносить иную информацию в свои реестры. Такой позиции придерживаются и суды. Тем более невозможно выносить такие решения судами без участия лица, права которого нарушаются (блокируется сайт, п.4 ч. 4 ст. 330 ГПК РФ)».