Минский таксист: Надо объединяться всем перевозчикам 3 15.02.2018, 22:55

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Как прошел стихийный протест минских таксистов.

Около cотни таксистов съехались сегодня на парковку возле спорткомплекса «Чижовка -Арена»: водители решали, как им работать дальше. Все они связаны со службой такси 135 «Столица», которая на днях порадовала пассажиров снижением ценника. Правда, абонентская плата для водителей осталась прежней: 1 рубль 30 копеек за заказ. Таксисты изменениям не рады, некоторые отказались на новых условиях принимать заказы, за что были отключены диспетчерской от сервиса.

— Я уже пятнадцать лет работаю в такси, но так тяжело, как сейчас, еще не было, — признается tut.by один из таксистов. — В 135 всегда работали самые порядочные водители. По просьбе Радкевича (директор службы 135 «Столица». — Прим.) мы приводили сюда работать своих знакомых, и всех все устраивало. Директор относился к нам уважительно, советовался. А сейчас сам снизил расценки, а абонентскую плату для водителей оставил на прежнем уровне — рубль тридцать. Получается, пассажиру — хорошо, Радкевичу — хорошо, он получает те же деньги, что и раньше. А мы — крайние: все расходы по содержанию автомобилей и налоги на нас, а получать мы будем меньше. Разве это по-человечески?

Перекрикивая друг друга, таксисты делились наболевшими проблемами с журналистами и коллегами, из-за чего сбор смахивал на хаос.

— Мы законов особенно не знаем, и юристов дорогих у нас нет, обыкновенные трудяги — просто крутим баранку. Но почему эта прокладка в виде диспетчерской службы командует, как нам работать? За что мы им должны платить такие деньги? Потому что они поставили несколько телефонов и посадили диспетчера?

Водители сообщили, что несколько дней назад они пытались попасть на прием к директору службы, но им это не удалось.

— Он просто нас игнорирует. Его машина стоит возле офиса, а помощницы говорят, что он в отпуске. Я уже хотел его на улице подождать, но мне это настоятельно не рекомендовали делать…

— Я сегодня провел эксперимент: возил пассажиров и считал поступления по новым тарифам и расход денег, — помахал бумажкой с записями над головой таксист Сергей. — Мне сегодня фартило: я работал с 8.30 до 13.30, за это время я выполнил девять заказов и проехал 84 км. За перевозки я получил 65 рублей, из них 11 рублей 70 копеек мне надо отдать в 135, минус топливо — расход в моем авто 10 литров на 100 км. Из 65-и у меня осталось 40 рублей, из которых надо уплатить налоги и потратить на обслуживание машины. Получается что за пять часов я заработал только 15 долларов! И как работать и жить?

Расчет Сергея заставил водителей зашуметь.

— Сейчас тебе скажут, что 15 долларов — это круто. Но заказов же может просто не быть несколько часов! Люди даже не представляют, сколько нам надо вваливать денег на содержание машины! А ведь многие, чтобы работать, одолжили деньги на покупку авто или влезли в кредиты. Как их отдавать? А ведь нужно еще какие-то деньги откладывать на новое авто, которое в свое время заменит нынешнее.

Среди возмущенных таксистов не только мужчины. На собрание приехали и несколько женщин, большинство из них стояли в стороне и просто слушали. Одна из самых активных таксисток — Наталья, которая работает в такси 135 с 2012 года. Начинала ездить на стареньком автомобиле, который ей пришлось заменить на новый по настоянию службы такси, «которая привела разумные для этого аргументы».

— Сказали: или покупай новую машину, или уходи. Я одолжила денег у знакомых и купила Peugeot. А сейчас служба 135 снизила тарифы, но только не для водителей. Для меня это означает крах: я не смогу обслуживать автомобиль, обеспечивать себя и отдавать долги. Вчера я поддержала своих коллег и перестала принимать заказы от 135, меня тут же отключили от системы. Когда я позвонила уточнить, почему они это сделали, мне сказали: «Мы в ваших услугах больше не нуждаемся», — рассказала женщина и заплакала.

От многих водителей звучало одно и то же предложение: надо во что бы то ни стало убедить директора предприятия снизить стоимость абонирования для водителей.

— Мы понимаем снижение тарифов для населения — у людей нет денег, они делают меньше заказов из-за высокой стоимости километража. Ну так почему бы и нам не снизить абонентскую? Почему же мы должны так страдать? У всех семьи. Как кормить детей?

Много замечаний от водителей звучало и про «несправедливо работающую» программу, по которой водителям приходят заказы: «стою полчаса в ожидании клиента, а заказ отдают такси, которое только что подъехало и стоит от меня в паре метров, — программа распознала, что эта машина ближе к заказчику».

— Что вы тут галдите? Ничего все равно не добьетесь, потому что сначала надо объединяться всем перевозчикам, а не по одному что-то предлагать. Базар какой-то… — махнул рукой и отошел в сторону один из водителей.

— Какое объединение? Был у нас профсоюз, а где он сейчас… — парировал еще один таксист.

Спустя минут сорок переговоров водители решили, что надо писать бумагу руководству службы 135 «Столица» с требованием снизить абонентскую плату для водителей. Привязать ее к стоимости «посадки» пассажира — от 80 копеек — 1 рубля.

— Пиши еще чтобы программу нормально наладили, работать же невозможно! — предложили добавить еще один пункт таксисты.

Когда обращение было написано и его уже начали подписывать, на стоянку к таксистам приехали три машины ГАИ и один милицейский микроавтобус: помимо рядовых сотрудников, сюда прибыли начальник городского отдела милиции № 3 и начальник ГАИ Заводского района.

— Что здесь происходит? Собрание ваше не разрешено, расходитесь, пожалуйста, — обратились милиционеры к водителям.

Таксисты решили, что надо поскорее подписывать документ и разъезжаться — «пока нас тут не повязали».

Пока шел сбор подписей, начальник ГАИ снимал на камеру мобильного телефона номера автомобилей и присутствующих людей.

— Под нашим обращением в 135 подписалось более 80 человек. Бумагу мы отнесем Олегу Радкевичу, надеемся, он пойдет с нами на диалог, — рассказал один из участников мероприятия Иван. — Не знаю, чем лично для меня закончится сегодняшний сбор: милиционеры видели, что я собирал подписи, они переписали мои данные и намекнули, что это массовое несанкционированное мероприятие, чтоб я ждал последствий…