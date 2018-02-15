Süddeutsche Zeitung: Русский русскому рознь 15.02.2018, 23:22

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Не все русские одинаково героические.

С тех пор как российские вооруженные силы вступили в войну в Сирии осенью 2015 года, самым страшным сценарием стало смертоносное столкновение американцев и русских — конфронтация супердержав. Неделю назад во время авианалета США на одно добровольческое вооруженное подразделение из нескольких сот человек вблизи города Дейр-ез-Зор погибли российские граждане, и Москва изо всех сил пытается скрыть детали самого крупного до сих пор инцидента между американцами и верными режиму подразделениями — вопреки обычной риторике против присутствия США в этой стране, пишет Пауль-Антон Крюгер в статье для Süddeutsche Zeitung (перевод - inosmi.ru).

Данные о числе жертв этого нападения в долине Евфрата сильно расходятся. В то время как российское министерство обороны подчеркнуло, что вооруженные силы не понесли никаких потерь, агентство «Блумберг» и газета «Нью-Йорк таймс» цитируют российские источники, которые называют до 200 убитых, главным образом русских. Информаторы из этого региона сначала сообщали об убитых бойцах из сирийских племен и о множестве афганцев, однако, возможно, среди убитых находились и бойцы из бывших советских республик Центральной Азии. Военные источники США сообщили сначала о примерно 100 убитых и вдвое большем числе раненых.

Группа российских активистов из Conflict Intelligence Team, которая специализировалась на поиске сведений о военных операциях, опубликовала к среде фамилии восьмерых мужчин, родственники и знакомые которых подтвердили их смерть во время налета 7 февраля. Согласно «Нью-Йорк таймс», установлена смерть по крайней мере четверых россиян.

Опасности столкновения солдат супердержав якобы никогда не существовало

Представитель президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил ранее, что Кремль занимается только российскими вооруженными силами и не обладает никакой информацией о «других российских гражданах, которые могли бы находиться в Сирии». Эта сдержанность бросается в глаза в сравнении с другим инцидентом за несколько дней до этого боя. 3 февраля радикальные противники сирийского президента Башара Асада сбили под Идлибом российский штурмовик Су-25 переносной противовоздушной ракетой. Пилот Роман Филипов катапультировался и спасся, однако после перестрелки с боевиками примкнувшей к Аль-Каиде группировки Хаят Тахрир Аль-Шам взорвал ручную гранату — очевидно, для того, чтобы не попасть в плен к джихадистам.

В течение нескольких недель героическая смерть Филипова была главной темой в российских новостях. Путин посмертно наградил этого 33-летнего летчика орденом «Герой России» — высшей государственной наградой. Его похороны показывали по государственному телевидению. Ведущий еженедельного обзора дал понять, что террористы могли получить эту ракету только от американцев.

Тот факт, что смерть российских боевиков скрыта под завесой молчания, хотя они однозначно стали жертвами удара руководимой США коалиции по террористическому подразделению ИГИЛ (организация запрещена в РФ — прим. перев.), объясняется двумя причинами. Еще в конце прошлого года Путин провозгласил победу над терроризмом в Сирии и приказал вывести оттуда большое количество воинских подразделений. Не менее значителен и правовой аспект: в отличие от пилота Филипова, убитые 7 февраля находились в Сирии в качестве бойцов частной российской армии.

Это подразделение, известное как «группа Вагнера», было создано, согласно расследованиям независимых российских СМИ, в начале войны на Украине. С тех пор оно сражалось в Восточной Украине и в Сирии, где его силы якобы насчитывают свыше 2 тысяч человек. Российскому министерству обороны это позволяло утверждать, что на Украине нет ни одного российского солдата. Согласно расследованиям Conflict Intelligence Team, некоторые из убитых под Дейр-эз-Зором ранее воевали в Донбассе. Официально членство в частных армиях в России запрещено. В начале этой недели парламент возобновил обсуждение планов создания правовых рамок для частных армий.

Огромны и политические издержки: «группа Вагнера» действует в Сирии с ведома и под руководством российской военной разведки ГРУ. Американцы сообщили по постоянной связи с российской штаб-квартирой в Сирии о предстоящем нападении на местный штаб их союзника — Сирийских демократических сил (СДС) в восьми километрах от согласованной с Москвой демаркационной линии. Им, как и курдскому командиру СДС, российские офицеры связи сообщили, что в этом регионе не наблюдается никаких необычных передвижений войск и российские солдаты там не задействованы.

Согласно американским данным, после того как начался скоординированный удар из минометов и танков Т-72 и 30 снарядов детонировали в радиусе 500 метров от укрепления, где размещались американские военные советники, был открыт ответный огонь. Наряду с артиллерией использовались боевые беспилотники и транспортный самолет AC-130, модернизированный для уничтожения сухопутных войск и обладающий огромной огневой мощью. В ходе многочасовой битвы россияне, согласно данным курдского командира, запросили о перемирии, чтобы забрать убитых и раненых, хотя до этого они отрицали, что там используются российские подразделения или вообще идет бой.

Американские военные, согласно их собственным данным, вместе с российской стороной выясняют обстоятельства происшедшего, однако они крайне сдержанно говорят о российском участии. Якобы опасности прямого столкновения между американскими и российскими подразделениями никогда не существовало. Расследование этого инцидента еще идет. Решающим станет ответ на вопрос, участвовали ли российские наемники без согласования с вооруженными силами в операции верных режиму полувоенных формирований, в которой, согласно данным курдского источника СДС, также участвовали иранцы и афганцы. И, может, Россия была осведомлена об этой операции, но отрицает это по политическим причинам?