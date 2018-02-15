«Хотелось заработать денег». Кем был погибший в Сирии Руслан Гаврилов 15.02.2018, 23:51

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Потому что нищета, потому что безработица.

Журналисты “Настоящего Времени" встретились с родственниками еще одного россиянина, который погиб в Сирии в ночь на 8 февраля в результате удара сил США. 34-летний житель поселка Кедровое Руслан Гаврилов уехал в Сирию в октябре. Он не был военным и, по словам родных, просто хотел заработать денег.

Мать Руслана Гаврилова Фаина спокойно пускает в дом журналистов. Женщина говорит, что скрывать ей нечего, а сил горевать уже просто не осталось, пишет “Радио Свобода".

"Мы три дня ревели. Надоело реветь уже", – замечает она почти без эмоций.

По словам матери, Руслан уехал из дома в середине октября, когда кто-то разом завербовал более десяти парней из поселка Кедровое Свердловской области. Все они были примерно одного возраста, самому Руслану было 34 года.

Потом, по словам матери, он позвонил родным из Краснодара и сказал, что "едет в Сирию строить дома".

"Никак не думала, мы еще надеялись, что не на войну", – говорит Фаина.

"Он иногда позванивал, но редко. А тут я с работы пришла с ночи, с 7 на 8 февраля. Мне ребята сказали, они уже знали", – вспоминает мать о том, как узнала о смерти сына.

Гаврилов и несколько других россиян (пока известны имена восьми человек) погибли утром в ночь на 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. По неофициальной информации, погибшие работали на так называемую "частную военную компанию Вагнера", которую связывают с именем "личного повара Путина" Евгения Пригожина.

Точное число убитых до сих пор неизвестно: ни Кремль, ни Минобороны не подтверждают информацию о погибших. Различные источники утверждали, что убитых может быть от 11 человек до двух сотен.

В Пентагоне факт авиаудара не отрицают. Но, по словам главы Центрального командования Военно-воздушных сил США генерал-лейтенанта Джеффри Харригана, военные коалиции действовали "в рамках самообороны" и отразили "неспровоцированную согласованную атаку". По их версии, отряд, в котором были россияне, попытался атаковать и захватить нефтегазовый завод, который был под контролем курдских отрядов, действующих в составе возглавляемой США коалиции.

Источники в Минобороны России также заявляли, что операция "ЧВК Вагнера" не была согласована с российскими военными, и поэтому, когда американский штаб запросил у россиян, кто именно идет в атаку, российские военные ответили, что частей России в том районе нет.

Фаина Гаврилова рассказывает, что ее сын никогда не служил в армии и не держал в руках автомата. Но это не помешало вербовщикам счесть его пригодным для отправки в Сирию.

"Они даже комиссию не проходили. Он даже мне позвонил из Краснодара, спросил: "Мама, у меня какая группа крови?" А я ему говорю: "Ты что, не знаешь? Да ты же постоянно в больницах валяешься!" – вспоминает она.

Мать полагает, что сын завербовался в Сирию из-за денег.

"Работы нормальной у него не было. Была временная, двери да потолки вешать: когда есть работа, когда нет. А ему хотелось заработать денег", – говорит Фаина.

В самом поселке никто не скрывает, что их земляки находятся в Сирии, но количество уехавших называют разное: от 6 до 12 человек. Тесть одного из уехавших говорит, что последний раз получал вести от зятя, который служил вместе с Гавриловым, 7 февраля: родственник был жив. Но потом – тишина.

Еще одному жителю Кедрового сын звонил из Сирии буквально на днях. Он тоже уехал внезапно, якобы строить Крымский мост. Отец говорит, что, если бы знал, что сын едет именно в Сирию, ни за что бы его не отпустил.

"Он ничего не сказал конкретного, только что жив, здоров. Все. Пять дней уже, шестой пошел. Тишина", – говорит мужчина.

В Кедровом удалось найти также человека, которому удалось вернуться домой из Сирии. Называть свое имя и показывать лицо он запретил, но рассказал, что все, кто уехали из поселка, – "подрядчики от Вагнера из конторы "Весна". Он ежедневно переписывается с теми, кто выжил в операции 7 февраля. По его данным, кроме Руслана Гаврилова, никто из кедровских не погиб. Но, говорит он, в ту ночь, помимо Гаврилова, были убиты еще трое жителей Свердловской области. Их семьям, по его словам, обещают компенсацию в три миллиона рублей, но вот с останками сложнее: привезут ли их в Россию, пока военные не подтвердили.

"Про гробы пока нет никакой информации", – говорит он.

Фаина Гаврилова говорит, что хочет лишь получить тело сына и похоронить его. По ее словам, она искренне не понимает, почему федеральные каналы говорят о сбитом летчике и молчат о ее ребенке и других погибших россиянах.

"А они не такие люди, что ли? – говорит женщина. – Они явно пошли воевать, помогать. Пусть даже ради денег. Потому что нищета, потому что безработица".