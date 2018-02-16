Декрет о «тунеядцах»: из огня да в полымя 16.02.2018, 7:43

Что думают безработные об «обновленном» декрете №1.

Еще совсем недавно многие белорусы были озадачены декретом №3 «О предупреждении социального иждивенчества», думали-гадали: где найти срочно работу или как избежать сбора на финансирование государственных расходов и при этом на что-то жить? Кто-то устраивался на четверть ставки ночным сторожем, кто-то возвращался на родину с российских заработков — ведь квиток на уплату сбора приходил в родительский дом. А теперь — новый поворот, пишет «Коммерческий курьер».

Декретом №1 отменен сбор на финансирование государственных расходов. При этом новый декрет «О содействии занятости населения», подписанный 25 января 2018 года, оговаривает, что трудоспособные, но неработающие граждане с 1 января 2019 года будут оплачивать оказываемые им государством услуги по полной стоимости. Какие это будут услуги — до 1 апреля определит правительство.

Итак, что думают по этому поводу те, у кого нет работы? Рады ли отмене сбора и готовы ли оплачивать государственные услуги полностью? Это журналисты решили узнать у посетителей бобруйского офиса службы занятости.

— Я в поисках работы уже два года, — признается Игорь Адамович. — Сбор этот ни разу не платил. А если бы назначили снова, тоже платить бы не стал. Откуда деньги на этот сбор? Живем на зарплату жены. А даже если бы деньги государству заплатил, то думаете, не пришли бы люди из органов, не спросили, откуда деньжата?

По словам Игоря Адамовича, он два десятка лет отработал на шинном комбинате, а потом был уволен за прогулы. Теперь это как «черный» билет — с прогулами в трудовой книжке нигде на работу не берут!

— Так в газете и напишите, чтобы люди моих ошибок не повторяли. А то в центре занятости работу предлагают, приезжаю на предприятие, смотрят в документы — и сразу говорят: «До свидания». Какие еще услуги оплачивать? И так жить не на что.

У 59‑летнего Ивана Ивановича трудовой стаж 37 лет, работал в Мурманске три года, много лет в – Уренгое, с мая прошлого года не работает:

— Вот пришел искать работу. А куда деваться? Мне теперь пенсионный возраст добавили до 61,5 года. Ищу вакансию сантехника. Надо работать! Прежде из России мог и 1000 долларов за месяц привезти, а теперь хоть бы 300 белорусских рублей получить…

33‑летняя Александра кем только ни работала: техником-осеменатором в животноводстве, дояркой в колхозе, маркировщицей, дежурила в охране. Вынуждена была уволиться по состоянию здоровья, два года не работает. Точнее, подрабатывает при случае. Но в центр занятости не обращалась. А теперь надумала стать на учет и найти работу официальную. Как ни крути, как ни верти, даже если муж кормит, надо к пенсии собрать трудовой стаж.

— Сбор для тунеядцев я не платила, — признается Александра. — Отрицательно отношусь к тому, что придется полностью оплачивать госрасходы. Но… Я и до сих пор от врачей бесплатной медицинской помощи не много видела. За все нужно платить. Будут больше брать за услуги ЖКХ? Поживем — увидим.