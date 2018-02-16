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Лукашенко откомандировал Шамко обратно в МЧС

  • 16.02.2018, 7:45
Александр Шамко

Уволенный министр спорта и туризма вернется в свое старое ведомство.

Об этом говорится в указе Лукашенко, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Указом № 66 от 15 февраля Александр Шамко освобожден от должности министра спорта и туризма Беларуси за «непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях».

«Откомандировать генерал-майора внутренней службы Александра Шамко из Министерства спорта и туризма в Министерство по чрезвычайным ситуациям», — говорится в документе.

Напомним, до того как возглавить спортивную отрасль в 2012 году, Шамко был заместителем министра по чрезвычайным ситуациям. Неожиданное назначение из спасателей в спортивные функционеры он получил отчасти благодаря тому, что курировал сборную МЧС по пожарно-спасательному спорту, четырежды становившуюся чемпионом мира.


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