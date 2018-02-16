РЭП: Абсолютное большинство белорусов против пенсионной реформы 15 16.02.2018, 10:42

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Только 1% белорусов считает, что пенсионная реформа затеяна в их интересах.

Не более 1% жителей страны считают, что проходящая в стране пенсионная реформа затеяна в интересах обычных граждан. Абсолютное же большинство уверено, что государство и чиновники в очередной раз одурачили народ, пишет "Ежедневник".

Накануне Нового 2016 года – 31 декабря 2015 года Лукашенко сделал жителям страны «скромный подарок» - очередное дополнение к пенсионному законодательству. Подписанным им указом №534 право на трудовую пенсию по возрасту, за выслугу лет предоставляется при наличии обязательного страхового стажа в 15 лет и 6 месяцев. Начиная с 1 января 2017 года страховой стаж увеличивается ежегодно на полгода. Сегодня он составляет же 16,5 лет. И будет расти до 20 лет. И это при том, что в страховой стаж не входят профессиональная учеба (ПТУ, вуз и т.п.), служба в рядах армии, а также декретный отпуск.

Напомним, в соседних России и Украине минимальный страховой стаж – 15 лет. В России в эти годы включают практически все: военную службу по призыву; период временной нетрудоспособности или получения пособия по безработице; участие в оплачиваемых общественных работах и период переезда или переселения по направлению государственной службы занятости в другую местность для трудоустройства. Более того, нахождение на военной службе по призыву учитывается по формуле «один день военной службы за два дня работы», если перерыв между днем увольнения с военной службы и днем приема на работу (поступления в образовательную организацию) не превысил одного года. Так что в России послужить в армии даже выгодно для пенсионного стажа.

У нашей южной соседки в минимальный стаж тоже включают декрет, службу в армии, учебу, уход за инвалидами и прочее.

Представители республиканского профсоюза РЭП в связи с указом №534 организовали общенациональный опрос по выяснению отношения членов независимого профсоюза РЭП, взрослых граждан страны к нововведениям в пенсионное законодательство.

В ходе зондажа общественного мнения, проведенного в январе 2018 года, респондентам, среди прочих, был предложен и такой вопрос: «В чьих интересах, на Ваш взгляд, проводится пенсионная реформа?». Лишь 1% респондентов (практически – ничто) указали – «в интересах обычных граждан». Многие – 18% опрошенных горожан и сельчан затруднились ответить, т.е. попросту ушли от ответа. Подавляющее же количество респондентов – 81% указали на интересы чиновников и государства. Из них 43% отметили интересы чиновников и 38% - заинтересованность государства.

Результаты опроса говорят о том, что в социально ориентированном государстве жители страны не только не верят в заботу государства о своих гражданах, но и конкретно указывают на противоположные перегибы. Опрошенные конкретно отмечают, кто в первую-вторую очередь выиграет от увеличения страхового стажа простых работников, которые своим трудом обеспечивают безбедное существование легиона белорусских чиновников-госслужащих, депутатов, военных и милиции.

Среди указывающих на реализацию норм указа в интересах чиновников, активнее представлены мужчины (50%), люди старше 50 лет (43%) и лица с высшим (23%) и средним (70%) образованием.

Среди указавших на государство, как наиболее заинтересованное лицо в реализации указа, активнее представлены граждане в возрасте 30-49 лет и опять же – лица с высшим образованием.

Однако, мнения как первой, так и второй групп респондентов – граждан Беларуси объединяет одно, общее суждение – «государство – это не мы…».

Примечание:

Общенациональный зондаж общественного мнения проведен в январе 2018 года активом и членами Республиканского негосударственного профсоюза РЭП. Метод опроса – интервьюирование-анкетирование членов профсоюза страны 18 лет и старше. По пропорционально-квотной выборке опрошено около 1420 респондентов. Контролируемые параметры выборки: место проживания, тип населенного пункта, пол, возраст, образование. Ошибка выборки в пределах 3%.