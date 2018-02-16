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Названа лучшая актриса всех времен

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  • 16.02.2018, 10:49
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Рейтинг опубликовало издание The Guardian.

Лидером оказалась американская артистка Мэрил Стрип, известная по фильмам "Дьявол носит Prada", "Крамер против Крамера", "Мамма Mia!" и другим.

Известный кинокритик Питер Брэдшоу составил список из пяти лучших актрис всех времен, ставших обладательницами "Оскара" в категории "Лучшая актриса". Лидировала в перечне американская артистка Мэрил Стрип. Рейтинг опубликовало издание The Guardian.

Стрип три раза становилась лауреатом премии Американской киноакадемии. В числе заслуг актрисы Брэдшоу отметил ее роль в фильме "Выбор Софи".

В шорт-лист лучших актрис Брэдшоу также включил Элизабет Тэйлор ("Клеопатра"), Ингрид Бергман ("Газовый свет"), Джоан Фонтейн ("Подозрение"), а также Фрэнсис Макдорманд ("Фарго").


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