закрыть
16 февраля 2018, пятница, 17:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

КГБ задержал 12 чиновников Минлесхоза

26
  • 16.02.2018, 10:54
  • 7,450

Также задержаны два предпринимателя.

Комитет государственной безопасности задержал 12 человек системы Министерства лесного хозяйства и двух предприниматлей, пишет БелТА.

Задержаны и помещены в СИЗО КГБ два предпринимателя и 12 должностных лиц системы Министерства лесного хозяйства в Минской, Могилевской, Брестской и Витебской областях. Сейчас большинство из них активно сотрудничает со следствием. 11 из 14 задержанных полностью признали вину, написали чистосердечные признания и явки с повинной.

Напомним, накануне Александр Лукашенко снял с должности министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича «за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях».


популярное за неделю

Мнение

Вороватый президент – вороватая страна
Вороватый президент – вороватая страна Виктор Шендерович
«Тесла» и блокировщики
«Тесла» и блокировщики Наталья Радина
Блокировка «Хартии-97» является большим шагом назад в отношениях с Евросоюзом
Блокировка «Хартии-97» является большим шагом назад в отношениях с Евросоюзом Агнешка Козловская-Раевич
Одна страна в телевизоре, а другая - за окном
Одна страна в телевизоре, а другая - за окном Сергей Кузин