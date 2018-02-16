КГБ задержал 12 чиновников Минлесхоза 26 16.02.2018, 10:54

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Также задержаны два предпринимателя.

Комитет государственной безопасности задержал 12 человек системы Министерства лесного хозяйства и двух предприниматлей, пишет БелТА.

Задержаны и помещены в СИЗО КГБ два предпринимателя и 12 должностных лиц системы Министерства лесного хозяйства в Минской, Могилевской, Брестской и Витебской областях. Сейчас большинство из них активно сотрудничает со следствием. 11 из 14 задержанных полностью признали вину, написали чистосердечные признания и явки с повинной.

Напомним, накануне Александр Лукашенко снял с должности министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича «за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях».