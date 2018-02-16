Forbes причислил Павла Дурова к долларовым миллиардерам 3 16.02.2018, 11:12

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Павел Дуров

Один только мессенджер Telegram стоит более $1 миллиарда.

Состояние Павла Дурова превзошло отметку $1 млрд, сообщает Forbes. По предварительным оценкам, оно составляет $1,7 млрд. В конце 2017 года издание поместило Дурова на 100-е место в российском рейтинге с капиталом в $950 млн

По предварительным оценкам, состояние основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова превысило миллиард долларов, сейчас оно оценивается в $1,7 млрд, пишет русское издание журнала Forbes. По самым консервативным оценкам издания, один только мессенджер Telegram стоит более $1 млрд.

Издание приводит данные аналитической компании App Annie, по которым в конце 2017 года количество пользователей Telegram приблизилось к 100 млн. Сам Дуров, напоминает Forbes, еще в феврале 2016 года заявил, что число постоянных пользователей превысило 100 млн, а в первом квартале 2018 года ожидался рост посещаемости до отметки 200 млн.

Исследование App Annie дает более скромную картину: Telegram приблизился к 100 млн пользователей лишь в IV квартале 2017 года.

Официально Дуров еще не внесен в рейтинг долларовых миллиардеров планеты. В апреле 2017 года русский Forbes оценивал состояние Дурова в $950 млн, тогда он попал на сотую строку в рейтинге богатейших бизнесменов России. А впервые Дуров появился с этом рейтинге годом ранее с состоянием в $600 млн и занял 135 место.