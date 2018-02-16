Татьяна Ревяко: Михаил Жемчужный продолжает борьбу в колонии 2 16.02.2018, 11:21

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Михаил Жемчужный

Давление на политзаключенного - реакция администрации колонии за приоткрытие занавеса закрытого учреждения.

Правозащитница Татьяна Ревяко рассказала сайту palitviazni.info о том, как продолжает борьбу в колонии политзаключенный Михаил Жемчужный.

"Хотят подавить самого Жемчужного, чтобы человек в таком подавленном состоянии не мог противостоять системе и тем несправедливым действиям, которые применяются в отношении него", - отмечает собеседник.

Напомним, что с начала августа 2017 года администрация колонии №9 в Горках, где отбывает наказание политический заключенный, начала выносить взыскания Михаилу Жемчужному за отказа переходит в отряд, сформированный из заключенных с "низким статусом". За это политзаключенного постоянно наказывают ШИЗО или помещением в ПКТ.

- Теперь от Жемчужного нет новостей, - говорит правозащитница. - 8 или 9 февраля он должен был выйти из ПКТ, но никаких писем от него не было. И это молчание означает, что Михаил, скорее всего, находится в ШИЗО. Когда он был в ПКТ, то смог отправить несколько писем и сообщить о своих возможностях переписываться.

- Михаил Жемчужный практически не выходит из ШИЗО и ПКТ, это длится уже почти полгода. Можно представить состояние человека, который выдерживает такое давление...

- По этому поводу я направила заявления и в республиканскую общественно-наблюдательную комиссию при Министерстве юстиции, и в Могилевскую областную наблюдательную комиссию о том, чтобы эти комиссии посетили Жемчужного. Им представлена та информация, которая нам известна на сегодняшний день.

И уже, кстати, получен ответ от могилевского Управления юстиции. Нам сообщили, что дело передано в комиссию, поэтому будем надеяться, что в ближайшее время сообщат, что визит состоится, и представители комиссии смогут что-то рассказать о том, что происходит на самом деле в колонии.

Естественно, что Михаил не может всего написать в письмах, поэтому в реальности ситуация может быть еще хуже, чем мы представляем. Ведь мы же не знаем всего. Поэтому важно, чтобы эта комиссия хотя бы убедилась, что Жемчужный жив и здоров, несмотря на то, что он остается в сложной ситуации. Чтобы выработали и предложили какие-то пути решения проблемы. Сейчас вообще с Михаилом Жемчужным разрешено встречаться только адвокату, но он больше помогает в правовых вопросах. Мы не теряем надежды, что такие возможности будут реализованы через эти наблюдательные комиссии.

- На ваш взгляд, какие основные причины такого давления на Михаила Жемчужного?

- На мой взгляд, хотят прежде всего добиться, чтобы тот перестал бороться, оспаривать какие-то решения администрации, чтобы сломить его волю и человеческое достоинство. Думаю, все именно так, потому что не вижу другого повода для такого сильного давления.

Поэтому хотят подавить самого Жемчужного, чтобы человек в таком подавленном состоянии не мог противостоять системе и тем несправедливым действиям, которые применяются в отношении Михаила. Чтобы не обжаловал эти действия, не озвучивал их. В таком же случае к колонии постоянно привлекается внимание через прокуратуру и Департамент исполнения наказаний.

Давление на Жемчужного - это, скорее всего, такая раздраженная реакция администрации колонии, месть за то, что приоткрывается занавес закрытого учреждения.

- Что еще можно сделать, чтобы изменить ситуацию?

- У меня нет готового рецепта, но мы стараемся реагировать на каждый вызов, который происходит в ситуации с Жемчужным. Прежде всего - это оказание правовой помощи, озвучивание проблемы, привлечение внимания государственных органов, которые должны решать эти проблемы. Это и обращения, в которых участвовали, в том числе и наши коллеги в прокуратуру, Департамент исполнения наказаний, это и работа через наблюдательную комиссию, как нового инструмента помощи.

К тому же, в республиканскую комиссию вошел председатель Белорусского Хельсинкского Комитета Олег Гулак, поэтому он понимает, что такое право заключенных. В областную комиссию также вошел наш могилевский коллега Борис Бухель. Поэтому надеемся, что правозащитники смогут теперь на новом качественном уровне решать те проблем, с которыми сталкиваются заключенные и конкретно - Михаил Жемчужный.

- Не так давно назначен новый Департамент исполнения наказаний. Может быть, он по-новому посмотрит на ситуацию с Жемчужным?

- Честно говоря, пока я вижу только корпоративную солидарность с областными подразделениями Департамента исполнения наказаний. Теперь пришел ответ на очередные жалобы о вынесении взысканий с могилевского управления Департамента и там имеются те самые отказы и утверждения, что взыскания выносились законно и обоснованно.

И впервые прозвучали новые нотки. Департамент считает, что "препятствий для отбывания наказания осужденным Жемчужным в отряде с другими заключенными в колонии, а также оснований для его перевода в безопасное место нет". Раньше просто говорили, что у Михаила все хорошо, действия администрации были законными. А сейчас появилось новое звучание. И в этом я вижу, что система себя защищает. Она защищает все свои подразделения и действия тех лиц, которые находятся в ведении.

Не знаю, выйдет ли новый начальник Департамента из круга этой системы, захочет это делать. Время покажет. Оптимизма большого нет, но, как говорят, надежда всегда остается

Напомним, основатель "Платформа Инновэйшн" Михаил Жемчужный в июле 2015 года был осужден Витебским областным судом к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 23 октября Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда рассмотрела кассационную жалобу и назначила Жемчужному более строгое наказание - шесть с половиной лет лишения свободы.

Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 376 (части 1 и 2), ч.5 ст. 16, ст. 375 (часть 1) и ст. 431 (части 1 и 2): «подстрекательстве к умышленному разглашению сведений, составляющих служебную тайну»; «незаконном приобретении и сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, в том числе - повторно»; «даче взятки и даче взятки повторно».

Михаил Жемчужный признан белорусскими правозащитниками политзаключенным.