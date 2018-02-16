Financial Times: Терезе Мэй нашелся преемник 16.02.2018, 11:32

1,150

Гэвин Уильямсон

Фото: EPA

Министр обороны Великобритании хочет вернуться на Даунинг-стрит.

Издание Financial Times подробно рассказывает о премьер-министерских амбициях министра обороны Британии Гэвина Уильямсона, уже успевшего прославиться яркими высказываниями и оценками, сообщает bbc.com.

"За легкостью и непринужденностью Гэвина Уильямсона кроются самые серьезные политические амбиции, и быстрый взлет министра обороны вызывает недоумение даже в рядах его однопартийцев-консерваторов", - так начинает свою статью издание.

Спустя всего четыре месяца после перемещения из ряда практически никому не известных парламентариев-заднескамеечников на один из важнейших постов в кабинете Терезы Мэй новый министр обороны Гэвин Уильямсон оказался в противостоянии со своими коллегами по военным ведомствам в России, Китае, США и Франции.

В январе он выступил с заявлением, о том, что российские кибератаки на Британию могут уничтожить тысячи человек. На этой неделе в ходе визита в Австралию он в категорической форме напомнил Китаю о праве кораблей Королевского ВМФ находиться в акватории Южно-Китайского моря. Он по-прежнему пикируется с министром обороны США Джоном Мэттисом о судьбе известных под кличкой "Битлз" британских джихадистов. А в среду Уильямсон шокировал участников встречи НАТО в Брюсселе. Отвечая на вопрос о позиции президента Франции Эммануэля Макрона по Сирии, он заявил: "Какой смысл слушать французских политиков?"

Уильямсон известен подобного рода бесцеремонной бравадой. Она снискала ему поддержку военных и некоторых парламентариев-консерваторов. Однако многие в Вестминстере задаются вопросом, не приведут ли столь неприкрытые амбиции мгновенно взлетевшего 41-летнего политика к столь же мгновенному падению. Многие недооценивали этого жизнерадостного, склонного к самоуничижению молодого парламентария в бытность его личным секретарем Дэвида Камерона.

После отставки Камерона в результате поражения на референдуме о выходе из ЕС в 2016 году Уильямсон, до начала своей парламентской карьеры в 2010 году владевший небольшим керамическим бизнесом в городе Сток-он-Трент, возглавил кампанию Терезы Мэй по избранию лидером партии.

После ее победы он стал самым молодым "главным кнутом", то есть парламентским организатором консерваторов с 50-х годов. Он быстро вошел в ближайшее окружение Мэй и, по словам людей из этого самого близкого круга, стал доминировать на ежедневных утренних летучках на Даунинг-стрит.

Считается, что именно он был главным двигателем создания коалиции с Демократической юнионистской партией (ДЮП), которая позволила консерваторам удержаться у власти после неудачи на выборах в мае 2017 года.

Первая осечка в стремительном взлете Уильямсона произошла именно после его назначения министром обороны в ноябре прошлого года. Некоторые предполагают, что именно Уильямсон стоял за отставкой своего предшественника Майкла Фэллона и тут же предложил на освободившийся пост свою кандидатуру.

Военные с энтузиазмом восприняли готовность нового главы ведомства противостоять попыткам министра финансов Филипа Хэммонда урезать расходы на оборону.

В тот же день, когда Уильямсон в интервью Daily Telegraph объявил о планах России уничтожить "тысячи и тысячи британцев", другая газета, Daily Mail, вскрыла информацию о случившемся у отца двоих детей в 2004 году романе с коллегой по работе. Двумя днями позже Уильямсона обвинили в том, что секретные данные разведки он обнародовал исключительно для того, чтобы отвлечь внимание публики от своих любовных похождений в прошлом.

Недавно Уильямсон расчетливо перешел в лагерь сторонников "брексита", хотя в преддверии референдума 2016 года он выступал за сохранение членства Британии в ЕС. Причина, как считают некоторые его коллеги, проста - он полагает, что большинство консерваторов предпочтут на посту лидера партии видеть сторонника "брексита".

"Он хочет стать премьер-министром. Тереза Мэй - его наставник, и, как только она уйдет со своего поста, он тут же начнет свою кампанию. Он уже собирает круг сторонников. Ему просто нужно, чтобы она продержалась еще год-два, и тогда он станет серьезным претендентом", - такими словами одного из парламентариев FT завершает свою статью о Гэвине Уильямсоне.