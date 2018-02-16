Блогер показал впечатляющую коллекцию Ferrari

Блогер показал впечатляющую коллекцию Ferrari4
- 16.02.2018, 11:53
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Впечатляющая коллекция итальянских суперкаров принадлежит коллекционеру из Швейцарии.
Автором видео является Люк Папворт, которому удалось попасть в гараж частного коллекционера. В этом гараже собраны исключительно итальянские суперкары, пишет korrespondent.net.
Блогер Люк Папворт на своем YouTube-канале Нampshirephoto показал видео, в котором представлена впечатляющая коллекция итальянских суперкаров одного частного коллекционера из Швейцарии.
В коллекции собраны модели Ferrari F40 и F50, а также Enzo и LaFerrari. Кроме того, входят в нее автомобили F12 и Challenge Stradale.
Владельцем спорткаров является пользователь Instagram с псевдонимом Swizzcars. Некоторые из автомобилей являются редкими и уникальными, и позавидовать такой коллекции могут даже настоящие фанаты бренда Ferrari.