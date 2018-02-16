Бундестаг вступился за Оюба Титиева 16.02.2018, 12:17

Оюб Титиев

Фото: AP

Главы крупнейших фракций немецкого парламента поддержали правозащитника.

Главы фракций ХДС/ХСС, СДПГ, СвДП и "зеленых" в германском бундестаге в совместном письме, направленном в посольство России, назвали неприемлемым задержание в Чечне правозащитника Оюба Титиева, сообщает dw.com.

Немецкие парламентарии призвали правительство РФ обеспечить безопасность и неприкосновенность активистов гражданского общества. Кроме того, они напомнили о необходимости как можно скорее разобраться с выдвинутыми против Титиева обвинениями.

60-летний правозащитник, который семь лет руководит отделением "Мемориала" в Грозном, уже более пяти недель находится за решеткой по обвинению в хранении наркотиков. В "Мемориале" считают, что марихуану ему могли подбросить при задержании.

Глава Чечни Рамзан Кадыров после ареста Оюба Титиева выступил по местному телевидению, назвав независимых правозащитников "врагами народа", занимающимися "стукачеством" и дискредитирующими свою республику. По словам Кадырова, им нет места в Чечне.

Такие высказывания вызывают "сильную тревогу", отмечается в письме немецких парламентариев, которое подписали христианский демократ Фолькер Каудер (Volker Kauder), социал-демократ Андреа Налес (Andrea Nahles), свободный демократ Кристиан Линднер (Christian Lindner), а также Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt) и Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter), представляющие "зеленых". "Таким образом создается атмосфера угроз и насилия", - отметили главы фракций немецкого бундестага.