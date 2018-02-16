Бывший «афганец» требует извинений от брестских милиционеров 3 16.02.2018, 12:45

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Александр Сахарук поднял бело-красно-белый флаг в праздничной колоне 9 мая.

Брестские милиционеры не хотят извиняться перед ветераном афганской войны, членом профсоюза радиоэлектронной промышленности Александром Сахаруком за насильственное задержание 9 мая прошлого года. Сахарук в праздничной колонне развернул бело-красно-белый флаг, передает «Радыё Рацыя».

Его грубо выдвинули из колонны и отвезли в Ленинский отдел милиции. Затем бросили на 29 часов в изолятор временного содержания. Не сообщили родным и на работу о задержании, издевались над ним.

Активист обратился в суд Ленинского района за защитой своей чести и достоинства, требуя извинений. Но милиционеры для не видят оснований извиняться.

Александр Сахарук считает, что бело-красно-белый флаг - это почитание своих предков, защищавших Великое Княжество Литовское.

По словам героя-афганца, бело-красно-белый флаг не зарегистрирован, но не запрещен в использовании. Милиция была должна это знать:

- Не было оснований задерживать меня на более чем три часа и отправлять в подвал ИВС. Догола раздели, сняли государственную награду и заставили приседать: ставят к стене, руки поднимаешь, если ты не согласен с чем-то, то сотрудники с дубинами могут тебя «поправить».

Какое решение вынесет судья Елена Карпова, станет известно 19 февраля.