Cемь неудобных вопросов властям от жителей Бреста 16.02.2018, 12:35

1,318

Фото: Людмила СЕЛЕХ

Брестчане продолжают бороться против строительства аккумуляторного завода.

Подборка вопросов, которые больше всего волнуют людей в связи со стройкой завода «АйПауэр». Все они связаны с экологией, пишет «Брестская Газета».

Вечером 15 января во Дворце культуры в д. Тельмы-1 Брестского района состоялось рассмотрение коллективного обращения жителей района и Бреста по вопросам строительства аккумуляторного завода в 4 километрах от областного центра. Местные власти, администрация СЭЗ «Брест», ООО «АйПауэр», представители охраны природы местного и республиканского уровней и санстанции выступили перед собравшимися в зале гражданами и попытались убедить их, что строящееся предприятия безопасно, а все их опасения напрасны. В свою очередь некоторые местные жители озвучили волнующие их вопросы.

Со времени той встречи произошло много событий, связанных с заводом, были собраны десятки тысяч подписей против строительства, но многие из поднятых тогда вопросов до сих пор остаются без ответа. Вспомним их.

Вопрос 1. Каким образом проектом предусмотрено выполнение требований законодательства по хранению опасных и чрезвычайно опасных отходов первого и второго классов опасности (согласно заключению экологической экспертизы, это 1 063 тонны опасных отходов и 155 тонн в год чрезвычайно опасных отходов)?

Согласно разработанному проекту и заключению государственной экологической экспертизы по нему от 26 мая 2017 года №759/2017, при эксплуатации объекта образуются отходы:

1. 4-й класс опасности (мало опасные):

— 1,0 кг (код ‎1 720 102);

— 1,0 кг (код ‎3 511 008);

— 50,0 кг (код ‎1 870 605);

— 4 800,0 кг (код ‎1 720 102);

2. 3-й класс опасности (умеренно опасные):

— 40,0 кг (код ‎5 712 100);

— 90,0 кг (код ‎5 410 202);

— 1 132,0 т (код ‎5 712 801);

3. 2-й класс опасности (опасные):

— 1 063,894 т (код ‎5 712 100);

4. 1-й класс опасности (чрезвычайно опасные):

— 155,24 т (код ‎5 712 100).

«Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, в деятельности которых образуются отходы производства 1-го, 2-го, 3-го классов опасности, должны обеспечить их хранение в условиях, исключающих фильтрацию и переход вредных химических компонентов отходов в сопредельные среды (подземные и поверхностные воды, почву, воздух атмосферы и рабочей зоны).

Тара для хранения отходов производства 1-го, 2-го, 3-го классов опасности должна полностью предотвращать их утечку, испарение и (или) просыпание.

Для хранения отходов производства 1-го и 2-го классов опасности должны быть предусмотрены закрытые помещения, в которые исключается доступ посторонних лиц. Помещения должны быть оснащены системами вентиляции, обеспечивающими соблюдение гигиенических нормативов содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

При хранении отходов производства 1-го и 2-го классов опасности различных наименований должна обеспечиваться их пространственная изоляция» (глава 3 Требований к обращению с отходами производства и потребления Санитарных норм и правил, утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Беларуси №143 от 30 декабря 2016 года).

Вопрос 2. Почему, согласно информации, размещенной в открытых источниках, указано, что для хранения отходов будет построен только навес? Навес явно не имеет системы вентиляции и не соответствует требованиям законодательства по хранению опасных отходов. Есть копии данных документов, взятых на официальном сайте icetrade.by (на собрании руководством завода говорилось об аккумуляторах и что это безопасно. О золе, образующейся при плавке свинца, — ни слова. Также ни слова о свинце, остающемся на фильтрах системы аспирации. Что будут делать с ними — тоже вопрос.)

Вопрос 3. На каком основании на встрече 5 января у стройплощадки завода его директор Сергей Мельникович давал стопроцентную гарантию, что производство безопасно и не существует даже вероятности возникновения аварийных ситуаций?

Вопрос 4. Как правильно нужно хранить такое опасное вещество, как свинец в чушках (согласно классификации, второй класс опасности)?

Вопрос 5. Почему между отрицательным заключением госстройэкспертизы и положительным заключением госстройэкспертизы такой большой срок — от 31 июля до 11 октября? Практически 2,5 месяца вносились исправления, при этом общий срок разработки проекта, согласно заданию, составлял всего 3 месяца (к слову, этот вопрос только в более расширенной версии задавался в Дятлово министру природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрею Худыку).

Вопрос 6. Почему после внесения изменений в проектную документацию проект не был представлен на повторную государственную экологическую экспертизу?

Вопрос 7. Очистные сооружения чьего производства будут устанавливаться на данном заводе? Хотелось бы узнать, что за фирма-поставщик или производитель.

Как видим, вопросов немало и все они касаются того, что больше всего волнует людей, — экологической безопасности. Будем надеяться, что вскоре мы получим на них конкретные ответы от администрации завода. В противном случае ситуация вокруг аккумуляторного завода «АйПауэр» продолжит оставаться напряженной.