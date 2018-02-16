Названы сериалы и фильмы с лучшими спецэффектами 1 16.02.2018, 12:40

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Сериал «Игра престолов» получил пять наград.

В Беверли-Хиллз прошла 16-я церемония вручения премии Сообщества специалистов по визуальным эффектам (Visual Effects Society (VES). Популярный фэнтези-сериал производства НВО "Игра престолов" стал триумфатором церемонии, получив большинство наград вечера, сообщает segodnya.ua.

По четыре награды получили экшн "Война за планету обезьян" и анимационный фильм "Коко". Также кинолента "Война за планету обезьян" забрала главную награду VES – Лучшие визуальные эффекты в игровом фильме.

Сериал "Игра престолов" получил пять наград. Причем сериал HBO был дважды отмечен за четвертую серию 7-го сезона "Трофеи войны", в которой Дрогон устроил огненный ад для армии Джейме Ланнистера. Сериал также получил награды за изображение замороженного озера в серии "За Стеной" и за визуализацию уничтожения Стены в финальной серии "Дракон и Волк".

Полный список победителей Visual Effects Society Awards 2018:

Лучшие визуальные эффекты в игровом фильме – "Война за планету обезьян"

Лучшие дополнительные визуальные эффекты в игровом фильме – "Дюнкерк"

Лучшие визуальные эффекты в анимационном фильме – "Коко"

Лучшие визуальные эффекты в сериале – "Игра престолов", эпизод "За Стеной"

Лучшие дополнительные визуальные эффекты в сериале – "Черные паруса", эпизод XXIX

Лучший анимационный персонаж в игровом фильме – "Война за планету обезьян", Цезарь

Лучший анимационный персонаж в анимационном фильме – "Коко", Гектор

Лучший анимационный персонаж в сериале – "Игра престолов", эпизод "Трофеи войны", Дрогон

Лучшая искусственная среда в игровом фильме – "Бегущий по лезвию 2049", Лос-Анджелес

Лучшая искусственная среда в анимационном фильме – "Коко", Город мертвых

Лучшая искусственная среда в сериале – "Игра престолов", эпизод "За Стеной", ледяное озеро

Лучшая виртуальная работа оператора в игровом фильме – "Стражи галактики 2"

Лучшее создание моделей в игровом или анимационном фильме – "Бегущий по лезвию 2049", штаб-квартира LAPD

Лучшее моделирование эффектов в игровом фильме – "Война за планету обезьян"

Лучшее моделирование эффектов в анимационном фильме – "Коко"

Лучшее моделирование эффектов в сериале – "Игра престолов", эпизод "Дракон и Волк"

Лучший композитинг в игровом фильме – "Война за планету обезьян"

Лучший композитинг в сериале – "Игра престолов"