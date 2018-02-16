Вместе верим в свободу Линас Линкявичюс

16.02.2018, 12:41

Линас Линкявичюс

Фото: DELFI

16 февраля Литва отмечает особый юбилей своей истории — 100-летие восстановления Литовского государства.

Свой национальный праздник мы встречаем с достоинством и можем небезосновательно гордиться пройденным путем. Членство в Европейском Союзе и НАТО увенчало усилия Литвы по возвращению в семью народов Европы и созданию современного государства, базируясь на демократических ценностях, уважении к своим гражданам и стремительному развитию экономики.

На пути к этой цели на судьбу Литвы, как и других Балтийских государств, и всей Европы, в ХХ в. выпали большие испытания. Восстановление государственности в 1918 г. было только началом долгого пути. Небольшому народу вдвое тяжелее вынести войны, оккупации, преследования своих людей, ссылки и гнет.

Литва выстояла.

Наши люди после 50 лет оккупации нашли в себе волю первыми в СССР высказать четкое требование и получить законную свободу. Нам было легче тогда, когда мы чувствовали поддержку братских народов. В нашем марше свободы украинцы всегда занимали особое место.

Как сегодня, помню огромные демонстрации в поддержку Литвы в Киеве и других городах Украины во время кровавых событий января 1991 г., а киевские студенты организовали отряд добровольцев, который помогал нам защитить Верховный Совет от армии СССР.

На самом деле эта эмоциональная связь человеческой солидарности только продолжила историческую традицию нашего братства, — литовцы и украинцы всегда были вместе. Немного примеров можно найти в мире, когда общая история двух народов, начавшаяся в XIV в., не была омрачена взаимными конфликтами и спорами. Литовцы и украинцы всегда чувствовали плечо друг друга — и во время борьбы против царского гнета, и в послевоенной партизанской борьбе, и вместе мучаясь в сибирской ссылке. Мы твердо знали, что нас объединяет высокая цель — свобода.

Ровно четыре года назад народ Украины снова напомнил всему миру, что свобода — это самая большая ценность, бесстрашно противостояли своей преступной власти, несмотря на жертвы. Майдан Незалежности в Киеве стал основным европейским символом свободы и единения людей в ХХІ в. и надолго изменил Европу.

К сожалению, сразу же после него начались вооруженная агрессия Российской Федерации, аннексия Крыма и de facto оккупация части Восточной Украины, которые принесли власти страны и ее людям еще большие испытания и боль.

Литва, которая сегодня отмечает 100-летие восстановленной государственности, и в дальнейшем будет оставаться верной историческому единству с Украиной. Мы вместе с украинцами, которые защищают свою свободу, совместно с партнерами по НАТО помогаем укреплять украинскую армию, радуемся, что почти 200 украинских военных получили возможность восстановить здоровье в литовских лечебных учреждениях. Мы — вместе с людьми из Донбасса, помогаем детям семей, пострадавших от военных действий.

Увиденное собственными глазами в Мариуполе, Широкино и Авдеевке поразило, но вместе с тем вызвало восхищение чрезвычайной самоотверженностью и выдержкой воинов, добровольцев и прежде всего — обычных людей. Украина должна гордиться своими героями, а мир должен знать их имена.

Война на Востоке Украины, продолжающаяся и сейчас, — это рана Европы. Агрессивное поведение России бросает серьезный вызов всему трансатлантическому сообществу, и идея единства демократического мира сегодня как никогда актуальна. Консолидированная позиция международного сообщества относительно незаконной аннексии Крыма и военной агрессии против Украины и мобилизация разносторонней помощи Украине стали одним из самых прочных образцов такого единства.

В 1917 г. украинцы начали революцию своего народного возрождения, заложившую фундамент современного украинского государства. Тогда формировались стремления государственности и литовцев, и других европейских народов. Через 100 лет Украина является независимым государством, которое движется по пути евроинтеграции, вводит стандарты НАТО, развивает свой огромный экономический потенциал. Основа этого государства — удивительно патриотичные, трудолюбивые и творческие ее граждане, показавшие исключительную отвагу перед лицом российской агрессии.

Мы искренне хотим, чтобы Украина стала европейской историей успеха. 400 тыс. украинцев, которые за первые восемь месяцев беспрепятственно без виз путешествовали по странам Шенгена, являются частью этой истории успеха. С таким же упорством и с такой же ответственностью, с какими защищают независимость своей страны от агрессора, украинцы должны создавать будущее своего государства.

Доверие к учреждениям власти, благоприятные условия для бизнеса, верховенство права, уважение к правам и свободам человека — основа современного европейского государства, поэтому альтернативы реформам в Украине нет. Реформы — это автострада вашего государства в Европу. Она особенная тем, что единственные ограничения скорости на ней устанавливаете только вы. Не отпускайте педаль акселератора!

Литва совместно с партнерами может эффективно приобщиться, чтобы важные изменения стали реальностью, и чтобы это почувствовал каждый украинец. Уверен, наше взаимное доверие и историческая дружба — лучшая гарантия такого успеха. А план Европы для Украины, инициированный общими усилиями, — прекрасный практический образец этого.

Национальное возрождение Украины стало важным фактором для Литвы в ходе восстановления и укрепления ее независимости. Судьбы наших народов, как два сообщающихся сосуда, 100, и даже 500 лет назад были рядом. Поэтому сегодня, отмечая 100-летие восстановления государственности, мы осознаем и свою обязанность и далее последовательно поддерживать Украину, которая все еще защищает свою свободу и независимость, выполняет Соглашение об ассоциации с ЕС и связанные с ним реформы, консолидирует демократию и рыночную экономику и стремится к достижению дальнейших евроинтеграционных целей.

Линас Линкявичюс, «Зеркало недели. Украина»