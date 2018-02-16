Стало известно, какой будет погода на выходных 16.02.2018, 13:03

Завтра ожидается небольшой, мокрый снег.

17 февраля погоду Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе. Ожидается преобладание пасмурной погоды. Небольшой снег, мокрый снег, сообщает pogoda.by.

Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, слабый до умеренного. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -2..-7°С, во второй половине дня повысится до -4..+2°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

18 февраля погоду будут определять атмосферные фронты, перемещающиеся с Балтийского моря. На большей части территории пройдет кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2..-8°С, максимальная днем -5..+1°С.

19 февраля на территорию страны начнут поступать неустойчивые воздушные массы северных широт. Ночью на большей части территории, днем в отдельных районах страны ожидается небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -5..-10°С (при прояснениях -11..-14°С); максимальная днем -1..-7°С, по юго-западу 0..+1°С.