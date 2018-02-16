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Лукашенко: Нужно сделать так, чтобы человек был нагружен

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  • 16.02.2018, 13:27
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Диктатор анонсировал «оптимизацию» в сфере образования и здравоохранения.

Об этом заявил Лукашенко во время рабочей поездки в Слуцкий район, пишет БелТА:

«Надо провести серьезную оптимизацию везде — и в образовании, и в здравоохранении. Чтобы человек был нагружен. Потому что некоторые у нас пришли, тряпкой помахали, как в народе говорят, два-три часа в день (я не говорю, что все, но есть такие) и спрашивают: Лукашенко сказал тысячу рублей, а где они? Так на них надо восемь часов работать», — отметил Александр Лукашенко.


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