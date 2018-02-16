В Минске выбирают собаку-символ жилого квартала 3 16.02.2018, 13:17

Так будет выглядеть квартал в «Пирсе»

Питомец-победитель получит гонорар в 1000 рублей.

Группа компаний «А-100 Девелопмент» объявила конкурс: ищут собаку, которая станет лицом нового квартала «Пирс» на Минском море, рассказали CityDog.by в самой компании.

«А-100 Девелопмент» строит квартал урбан-вилл «Пирс» на Минском море, который обещает сделать дружелюбным к собакам. Тут оборудуют комнаты для мытья лап после прогулки, искусственный ручей с чистой водой, где пес сможет утолить жажду и освежиться.

– Не сразу решились на поиск такого нестандартного лица квартала. Конечно, можно было просто выбрать пса модельной внешности, но мы пошли другим путем. Ведь самой любимой собакой – а именно такая станет победителем – может быть и хаски, и корги, призер многочисленных выставок, и обычный дворовый пес без витиеватой родословной, умильный щенок или грустный лохматый долгожитель, – говорит директор по маркетингу группы компаний «А-100 Девелопмент» Екатерина Лапушинская.

Участвовать в конкурсе могут все минские собаки любых пород и без них, даже если хозяева не собираются жить в «Пирсе». От хозяина требуется заполнить короткую онлайн-анкету и выложить на своей страничке в одной из соцсетей фотографию питомца с хэштегом #люблюэтуморду.

Питомец-победитель получит гонорар в 1000 рублей, абонемент в салон красоты, обслуживание в ветклинике и годовой запас витаминов. Но хозяин будет обязан выполнить условия контракта: прийти на рекламную фотосессию питомца от студии «Канаплев+Лейдик» и согласиться на последующее размещение фото на билбордах по всей столице, а также присутствовать этим летом на церемонии открытия первых урбан-вилл в «Пирсе».

Заявки на конкурс принимают до 21 февраля: в этот день жюри кастинга выберет 10 самых искренних признаний в любви и, соответственно, 10 фото самых обаятельных собачьих морд. Кличку счастливчика назовут до 9 марта.