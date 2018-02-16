Какой вид спорта самый популярный среди белорусов 6 16.02.2018, 13:40

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У мужчин и женщин — разные предпочтения.

Каждый третий житель белорусского города регулярно занимается спортом, а самая частая причина отказа от нагрузок — нехватка времени. Об этом свидетельствует исследование Международного агентства социальных и маркетинговых исследований (МАСМИ), в котором приняли участие 1000 горожан в возрасте от 18 до 64 лет, пишет tut.by.

Почти 15% опрошенных отметили, что тренируются ежедневно, еще 20% горожан — несколько раз в неделю. При этом чуть меньше 40% респондентов вообще не занимаются спортом (более половины из них — женщины).

Самые распространенные причины отказа от физических нагрузок: нехватка времени и усталость из-за учебы или работы. Примерно каждый шестой участник опроса признался, что на тренировки не хватает силы воли. Кстати, женщины называли эту причину отказа чаще, чем мужчины.

Среди наиболее популярных видов спорта у белорусских горожан — бег, гимнастика и занятия в тренажерном зале. Замыкают рейтинг популярных занятий бокс, борьба, теннис и бадминтон.

Мужчины чаще отдают предпочтение тренировкам в тренажерном зале и игровым видам спорта, женщины — гимнастике, групповым занятиям в спортивных клубах, а также ходьбе и прогулкам. Люди старше 55 лет в качестве спортивных занятий в основном выбирают гимнастику, ЛФК, а также ходьбу и прогулки.