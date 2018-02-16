Активист РЭП: Прокуратура превратилась в почтальона! 5 16.02.2018, 13:46

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Павел Ноздря

Профсоюзный активист возмущен нарушениями следователей, которые расследуют «дело профсоюзов».

В своем обращении профсоюзный активист потребовал от прокуратуры провести проверку действий следователей, расследующих дело, возбуждённое по ст. 243 ч. 2 в отношении Геннадия Федынича и Игоря Комлика, на предмет нарушения УПК РБ и превышения ими должностных полномочий, а также выразить протест по фактам давления и запугивания членов РЭП оказываемого следователями СК, а также по фактам вмешательства во внутренние дела профсоюза РЭП, пишет praca-by.info.

Однако прокуратура не стала отвечать по существу, а перенаправила его обращение в Следственный комитет. Следственный комитет, в свою очередь, не выявил нарушений в действиях своих сотрудников, на которые пожаловался профсоюзный активист:

"В своём обращении Вы указываете на необоснованный допрос в качестве свидетеля по уголовному делу, что является нарушением Ваших законных прав как гражданина Республики Беларусь. Учитывая, что Вы являетесь членом Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (далее – профсоюза РЭП) и можете обладать значимой информацией по уголовному делу, возбужденному в отношении должностных лиц вышеуказанного профсоюза РЭП, следователь Краус А.А. имел все основания для направления по территориальности соответствующего поручения для проведения с Вашим участием следственного действия – допроса в качестве свидетеля. Перечень вопросов, указанных в соответствующем поручении для их использования при допросе лица в качестве свидетеля по уголовному делу, является обоснованным, и ответы на поставленные вопросы имеют значение при расследовании уголовного дела в отношении Федынича Г.Ф. и Комлика И.А. Таким образом, нарушений законодательства в действиях следователя Крауса А.А. не имеется".

Павел Ноздря так прокомментировал перенаправление его письма:

- Я с действиями прокуратуры не согласен. Собираюсь направить Генпрокурору обращение с просьбой не быть почтальоном, а исполнять обязанности по надзору согласно статьи 4 закона “Об органах прокуратуры”. Одной из задач органов прокуратуры является осуществления надзора за исполнением закона в ходе досудебного производства, при производстве предварительного следствия и дознания. В соответствии ст. 6 закона “Об органах прокуратуры” прокурор принимает предусмотренные настоящим законом и иными законодательными актами меры по пресечению нарушений законодательства, от кого бы эти нарушения ни исходили, привлечению к ответственности лиц, их совершивших, восстановлению нарушенных прав и законных интересов граждан и организаций.