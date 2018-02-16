Начальник гродненской ГАИ: Будет база, где можно проверить техосмотр 15 16.02.2018, 14:10

5,218

Фото: kp.by

За забытые документы водителей будут штрафовать.

В КоАП упразднили статью 18.18, согласно которой ездить за рулём без водительских прав запрещено. В то же время ПДД (пункт 12) по-прежнему обязывают водителей иметь при себе необходимые документы, пишет «Вечерний Гродно».

Выходит, забыл документы — все равно нарушил. Просто привлекать теперь будут по другой статье в КоАП 18.25. По ней штраф меньше — до 0,5 базовой, или до 12,25 рублей (было до 2 базовых, или до 49 рублей).

— За последний год по статье 18.18 КоАП было выявлено много нарушений. «Забывают» документы в основном те, кто не прошёл техосмотр на машину. Если же человек действительно забыл документы, и он не системный нарушитель и сознался в отсутствии допуска к участию в дорожном движении (то есть техосмотра), инспектор проверит наличие прав по базе (все сведения там хранятся 80 лет) и может сделать замечание без вынесения постановления, — объяснил начальник УГАИ УВД облисполкома Владимир Назарко.

По его словам, в ближайшее время сотрудники ГАИ смогут пользовать базой, где можно узнать, проходил ли человек техосмотр.