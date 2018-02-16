Денис Казакевич: Обходя блокировку «Хартии-97», вы уже подрываете режим Лукашенко 1 16.02.2018, 14:22

Денис Казакевич

Атака на независимый сайт - это повод сплотиться для всех, кто желает перемен.

Об этом заявил белорусский активист в Бельгии Денис Казакевич на пикете возле посольства Беларуси в Брюсселе:

«Хочу выразить солидарность с журналистами «Хартии-97». Атака на «Хартию» - это большая атака на свободу слова в Беларуси. Но в то же время - это и повод для нас всех сплотиться. Под письмом Натальи Радиной к еврокомиссару Йоханессу Хану подписались представители практически всех демократических сил Беларуси.

Сейчас протестовать может практически каждый. Обходя блокировку «Хартии-97», вы уже подрываете белорусский режим. Обходите блокитровку, помогайте сделать это своим знакомым. Делайте фото и видео солидарности «Я - «Хартия-97». Каждый голос, каждое усилие очень важно. Сейчас за моей спиной на посольстве Беларуси в Бельгии висит красный флаг. Но мы все можем сделать так, чтобы вместо него был наш национальный бело-красно-белый флаг. А все мы сможем свободно читать независимые СМИ. Давайте все к этому стремиться!».

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.