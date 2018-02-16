ЕГУ приостановил набор студентов 16.02.2018, 14:23

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Университет не сможет провести вступительную кампанию.

Правительство Литвы запретило Европейскому гуманитарному университету набирать студентов. Приказ об этом Министерство образования Литовской Республики опубликовало 12 февраля, пишет Еврорадио.

Из документа следует, что разрешение № 002501, которое ЕГУ получил 4 мая 2012 года, отменяется с 1 июля 2019 года. До сих пор, то есть еще полтора года, университет может "доучивать" своих студентов.

А вот начинать новую вступительную кампанию ЕГУ запрещено уже сейчас. "Граждане не могут приниматься на обучение в Европейский гуманитарный университет", — сказано в документе.

После вручения приказа у администрации ЕГУ будет месяц на его обжалование.

Ранее представители администрации ЕГУ завляли, что университет так или иначе продолжит свою работу. В ответ на вопрос, как именно, Йорген Йоргенссон, который исполняет обязанности ректора университета, дал понять, что проблема будет решена путем переговоров с правительством Литвы, "учитывая значимость ЕГУ как политического проекта".