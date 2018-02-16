Американский генерал о бое в Сирии: Они запомнят этот день надолго 16.02.2018, 14:33

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Джеффри Харриган

Фото: AFP

Генерал-лейтенант Харриган озвучил интересные для анализа детали боя.

Генерал-лейтенант Джеффри Харриган – глава Центрального командования ВВС США (это командование со штаб-квартирой в Катаре отвечает, в частности, за операции в Сирии, Ираке и Афганистане). Он стал первым высокопоставленным американским военным, официально прокомментировавшим бой под Дейр-эз-Зором, в результате которого вечером 7 февраля погибли – как с оговорками признал в четверг и МИД РФ – российские граждане, пишет журналист "Радио Свобода" Александр Бобраков-Тимошкин.

Полная расшифровка брифинга опубликована на сайте Минобороны США. Перевод на русский язык его наиболее интересной части - посвященной Сирии – подготовлен исследовательской группой Conflict Intelligence Team.

Комментарии генерала в целом не противоречили опубликованным ранее американскими СМИ (сначала телеканалом CBS, а затем агентством Bloomberg и многими другими) сообщениям со ссылкой на неофициальные источники в Пентагоне: бой был, "проправительственные сирийские силы" начали его первыми, американцы нанесли удар по противнику, предварительно позвонив российским военным, противник отступил, потеряв около 100 человек, сведений о гражданстве тех, кто наступал на их курдских союзников, у американцев нет. Ответы Харригиана, однако, содержат значительное количество деталей, интересных для анализа.

Генерал довольно подробно – насколько это было возможно - описал детали боя, включая те силы и средства, которыми "сторонники режима" атаковали позиции Сирийских демократических сил и американских советников, и которые были использованы для защиты.

Враждебные силы начали неспровоцированную скоординированную атаку через реку Евфрат на постоянную позицию СДС.

Враждебные силы начали атаку, обстреляв позицию СДС из артиллерии и танков. После этого формирование численностью до батальона пешим порядком попыталось осуществить наступление на партнерские силы под прикрытием поддерживающего огня артиллерии, танков, ракетных систем залпового огня и минометов.

Силы коалиции ответили на атаку так:

"На земле передовые авианаводчики ВВС, прикрепленные к СДС, наводили точечные удары авиации и наземной артиллерии в течение более трех часов, управляя огнем [истребителей] F-15E, [ударных беспилотников] MQ-9, [стратегических бомбардировщиков] B-52, ["летающих батарей" – штурмовиков Сил специальных операций] AC-130 и [ударных вертолетов] AH-64 Apache. Против наступавших сил агрессоров было применено множество высокоточных боеприпасов, а также штурмовых ударов с бреющего полета. Наступление было остановлено, несколько артиллерийских орудий и танков были уничтожены".

Особое внимание тут следует обратить на участие в отражении атаки бомбардировщиков Б-52, что в локальных столкновениях вообще-то редкость. На ожесточенность боя указывает тот факт, что он продолжался более трех часов. После того, как противник отступил в западном направлении, огонь, по словам генерала, был прекращен.

Наступление на позиции союзных курдских сил готовилось в течение нескольких дней.

"Хотя эта атака была неспровоцированной, она не стала для нас полной неожиданностью. Коалиция наблюдала постепенное сосредоточение живой силы и техники в течение предыдущей недели. Мы напоминали российским представителям о присутствии в этом районе СДС и коалиции по линии предотвращения инцидентов. Наши предупреждения были направлены задолго до нападения враждебных сил".

О потерях американских сил и их союзников генерал не упомянул. Касаясь же потерь противника, он не стал подвергать сомнению цифру в примерно 100 убитых.

Генерал также подчеркнул, что у американского командования действительно не было – и до сих пор нет информации – кто же все-таки наступал, за исключением самой общей оценки, что это были "проправительственные" силы, то есть сторонники Башара Асада, но при этом не собственно регулярная сирийская армия. Соответственно, Харригиан не владеет информацией и о том, были ли среди наступавших граждане России. При этом, по его словам, американцы сейчас пытаются собирать дополнительную информацию об инциденте. Генерал несколько раз, отвечая на разные вопросы, повторил высказанные выше соображения:

Я знаю, что вы зададите мне этот вопрос, поэтому хотелось бы ясно заявить, что я не собираюсь делать предположений о составе этих сил или о том, кому они подчинялись. Как я неоднократно заявлял в течение почти двух лет на посту командующего ВВС коалиции, наши усилия сосредоточены на единственном враге: ИГИЛ. Мы не стремимся развязать боевые действия с кем-то еще, однако, как на прошлой неделе заявил министр [обороны США Джеймс] Мэттис, "если вы будете нам угрожать, вы надолго запомните этот день".

Нэнси Юссеф, Wall Street Journal: Хотела прояснить один вопрос, поднимавшийся ранее. Вас спрашивали, сколько человек убито, и последняя цифра, которую мы слышали — сто. Помогите, пожалуйста, понять — изменилась ли эта цифра? Есть ли у вас причины полагать, что она изменится? Или же вы продолжаете быть уверены, что погибло 100 человек?

Ген. Харригиан: Насколько мне известно, эта цифра не изменилась. Мы продолжаем разбираться, что произошло, и оценивать это столкновение, и это… с моей точки зрения, эта цифра, которая сообщалась, до сих под анализируется и переоценивается, и я уверен, что эта оценка будет продолжаться.

Вопрос: Что касается количества бойцов, приблизившихся к силам США – по-прежнему считается, что их было от 300 до 500?

Ген. Харригиан: Да, мэм. Мы говорим о пешем отряде численностью до батальона. Другими словами, для тех, кто продолжал атаку, эти цифры – лучшая оценка.

И все же – кто наступал на позиции американских союзников? Формула генерала Харригиана – "сторонники режима" (Башара Асада):

Вопрос: Я попрошу еще уточнить, поскольку я не вполне услышала ответ.

Когда вы говорите "сторонники режима", исключает ли это силы, которыми командует правительство Асада?

Ген. Харригиан: Это все… это все часть сил режима и сторонников режима.

Итак, мне кажется, конкретный ответ на ваш вопрос: "сторонники режима" – это все, кто выступает на стороне режима.

На прямой вопрос корреспондента CNN, не скрывает ли генерал известную ему информацию, что в столкновении участвовали россияне, чтобы не осложнить отношения с Москвой, Харригиан вновь повторил, что это еще предстоит выяснить, и заверил, что не получал приказов скрывать информацию.

"Я могу лишь сказать, что мы продолжаем тщательно изучать состав этих сил. Сейчас мне не стоит делать предположений, поскольку нам понадобится время, чтобы… чтобы полностью понять, кто там был. И, я думаю, вы хорошо знаете, что в этом участвуют различные группы, и что всегда сложно точно отделить одних от других, так что нам приходится подходить с должной тщательностью".

Наверное, самая интересная часть ответов касалась взаимодействия американских и российских военных. Генерал ушел от прямого ответа на вопрос, что говорили российские военные в ответ на звонки. Он лишь подтвердил, что коммуникация осуществлялась "профессиональным порядком" и – это важно – осуществлялась как до воздушной атаки американских сил, так и во время боя и после него, то есть каналы связи для российской стороны все время открывались открытыми.

"Мы немедленно связались с представителями России по телефонной линии предотвращения инцидентов, чтобы оповестить их о неспровоцированной атаке на известную [им] позицию СДС и коалиции. После этих переговоров представители коалиции одобрили удары с целью уничтожения враждебных сил".

France Presse: Когда происходили переговоры между коалицией и Россией до удара, не показалось ли вам, что кто-то из тех, кто там был, подчинялся России или что это на самом деле были российские наемники? И как бы вы охарактеризовали прошедшие переговоры? Вы ощутили противодействие со стороны России? Сказали ли они "Пожалуйста, бомбите"? Можете хоть немного прояснить этот вопрос?

Ген. Харригиан: Скажу вам, что, как я указывал, линия предотвращения инцидентов продолжала работу и работала бесперебойно на протяжении недели до удара. Переговоры по этой линии оставались профессиональными, мы продолжаем вести такие переговоры ежедневно. Как я уже говорил, я не хочу, не хочу делать предположений о том, кто там был. Мы будем продолжать изучать этот вопрос. Однако я считаю, что важно признать, что до, во время и после [инцидента] линия предотвращения инцидентов продолжала работу и, как я уже отмечал, переговоры по предотвращению инцидентов в районе, где прошла эта операция, носили профессиональный характер.

Вопрос: (Неразборчиво) …я просил вас как-нибудь охарактеризовать эти переговоры. Выступали ли россияне против ваших ударов?

Ген. Харригиан: Как я уже говорил – переговоры носили профессиональный характер. Переговоры о предотвращении инцидентов не выходили за рамки профессионального общения в течение всего времени, пока развивались события, приведшие к этой ситуации.

Генерал подчеркнул, что главной и по сути единственной целью присутствия американцев в Сирии является борьба с ИГИЛ, однако они готовы защищать себя и своих союзников от нападений, от кого бы они ни исходили.

Вопрос: Хотелось бы уточнить, то, что какие-то сторонники режима выжили в этом море огня – верно было бы говорить, что вашей целью не было убить их всех?

Ген. Харригиан: Нашей целью в той ситуации была самозащита, не более и не менее.

И поэтому, как я уже подчеркивал, как только… как только командир наземных сил, ближайший к месту боя, счел, что защитил наши силы, и что противник больше не представляет для него угрозу, мы прекратили удары в этом районе. Это было исключительно его решение.

Я думаю, что всем нам важно вновь признать, насколько эффективно он принял эти решения. Я очень высоко ценю его усилия.

Вопрос: Можете хотя бы примерно сказать, сколько бомб и снарядов – "очень много", хотя бы по весу?

Ген. Харригиан: Знаете, может быть, в будущем мы рассмотрим этот вопрос. <...> должно быть предельно ясно, что кто угодно, кто попытается нас атаковать, запомнит этот день надолго.

В последние сутки, между тем, начали поступать сообщения о множестве раненых в этом бое в Сирии, доставленных в госпитали министерства обороны России. Reuters со ссылкой на свои источники пишет как минимум о 50 раненых. Один из приближенных Игоря Стрелкова (Гиркина) Михаил Полынков написал, что посетил в госпитале одного из раненых, и, по его впечатлению, информация о 600 погибших подтверждается. Тут, впрочем, отметим, что цифру 600 погибших в связи с боем не называет никто, кроме окружения Стрелкова. Как правило, в источниках, на которые ссылаются западные СМИ, фигурируют оценки потерь российских граждан убитыми от нескольких десятков до двухсот. Кто что писал о числе жертв - можно посмотреть в табличке, составленной CIT:

Если вы, как и мы, запутались в источниках, которые сообщают разное о гибели российских наемников в Сирии, то мы составили для вас таблицу разных заявлений:https://t.co/1xwaW9LNxA pic.twitter.com/m2Ko73W5sW — CIT (@CITeam_ru) 15 февраля 2018 г.

Представитель незарегистрированной партии "Другая Россия" Александр Аверин также подтвердил, что в госпитали привезли раненых в Сирии. На его слова сослалось вечером в среду даже агентство РИА Новости. Впрочем, уже через несколько минут заголовок новости изменился и стал повествовать о том, что СПЧ не получал обращений о Сирии. Слова Аверина в новости остались, но перекочевали в нижнюю половину текста. А к утру из материала исчезли и упоминания о представителе "Другой России". Кстати, "нацболы" сейчас ищут еще одного своего соратника, пропавшего в Сирии.