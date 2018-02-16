В Вильнюсе состоялось массовое праздничное шествие 16.02.2018, 14:51

Фото: DELFI

Литва празднует 100-летие восстановления государства.

По случаю 100-летия восстановления Литовского государства 16 февраля утром в Вильнюсе с Кафедральной площади до кладбища Расу (на этом кладбище похоронены подписанты Акта 16 февраля Йонас Басанавичюс и Йонас Вилейшис) прошла тысячная колонна жителей, пишет Delfi.

"Я думаю, это очень важный праздник, особенно для меня, поскольку я учусь в гимназии им. Й.Басанавичюса. В нашей гимназии по этому случаю было много мероприятий, наверное чувствуется, что этот день особый, это столетие", – сказала BNS гимназистка Аушра Пабединскайте.

Молодежь собралась на праздник с флагами, у многих была одежда в цветах национального флага, некоторые - в национальной одежде.

По данным полиции, на шествие собрались 2000–3000 человек, большая их часть – школьники, но с ними шли семьи с детьми, молодежь и пожилые люди.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, который проводил колонну с Кафедральной площади, призвал жителей к радости - ведь сейчас в Литве снова может развеваться триколор.

"Не так давно, когда мне было 15 лет, когда я ездил в гости к очень замечательному дяде, выяснилось, что он около 10 лет провел в лагере по простой причине – он поднял над своей школой такой флаг, трехцветный. Сегодня мы принесли триколоры и Погоню, они свободно развеваются в нашем городе, который является почти 700 лет столицей Литвы", – сказал Шимашюс.

Собравшихся со сцены приветствовал актер, играющий роль Йонаса Басанавичюса – он порадовался, что был найден Акт от 16 февраля, но вместе с тем заметил, что это - всего лишь документ, а самое главное - идея независимости.

"Я пришел сказать вам, чтобы искали независимость не в архивах, не в музеях, это важный документ, но на самом деле это только бумага, документ. Ищите независимость в своих сердцах и головах, вы должны найти это сегодня, если думаете о будущем страны", – сказал он.

Шествие молодежи 16 февраля "Дорогой Литовского государства" проходит третий год подряд. Колонна тронулась с Кафедральной площади и прошла мимо важных исторических зданий и мест: мимо Дома подписантов, где был подписан Акт, мимо филармонии, где в начале прошлого столетия заседал Вильнюсский Сейм, потребовавший независимости Литвы (всего 16 объектов).

16 февраля 1918 года в Вильнюсе Совет Литвы подписал Акт о независимости государства. Одна копия этого документа в прошлом году была найдена в берлинском архиве профессором университета им. Витаутаса Великого Людасом Мажилисом. Германия передала его Литве на 5 лет.