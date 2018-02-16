Китайский Новый год 2018: что нужно делать в этот день 16.02.2018, 14:44

1,350

По восточному календарю Новый 2018 год наступает сегодня, 16 февраля.

Китайцы живут по лунно-солнечному календарю, который отличается от нашего. Год Собаки и стихия Земли вступает в силу 16 февраля 2018 года, пишет segodnya.ua.

Для китайцев эта дата считается Праздником Весны, ведь именно в этот день начинались посевные работы. Все жители собираются дома у родителей, даже если находятся в отъезде. Веселятся, ходят друг к другу в гости и дарят подарки.

Празднование китайского Нового года продолжается 15 дней. С присущим Востоку размахом – фейерверками, запуском фонариков и вручением подарков. В Новый год китайцы лепят разноцветные пельмени. Их едят деревянной ложкой с деревянной посуды – чтобы ничего не разбить и не пораниться. Примета плохая – говорит мастер фэн-шуй. А вот прогнать несчастье и привлечь удачу и любовь можно благодаря определенным аксессуарам.

В первые три дня Китайского Нового года в доме нельзя делать уборку. Добрые божества во время Нового года появляются во всех домах, дарят счастье и удачу, которые оседают в виде пыли. Важно в этот праздник успеть расплатиться с долгами, приобрести новую одежду и убрать дом.

Первый день Нового года считается святым, он посвящается божествам Земли и Неба. В это время некоторые люди воздерживаются от мясной пищи: согласно традициям, такой пост способен удлинить жизнь. В домах других перестают готовить пищу, так как огонь или нож могут отпугнуть удачу, пишет Greenmama.

Первый день – это главное время для посещения пожилых родственников – бабушек, дедушек и т.д. В этот день забываются все обиды, а воздух насыщен миролюбием и примирением.

Второй день – время поминовения ушедших. В этот день на могилах усопших родственников зажигаются поминальные огни. Кроме того, люди становятся особенно внимательны к собакам: по традиции, Второй день – день рождения этих животных. В некоторых частях Китая замужние дочери покидают свои дома, чтобы навестить родителей. А на Третий-Четвертый дни зятья оказывают знаки уважения родителям своих жен.

На Пятый день празднуется рождения китайского Бога Благополучия, в это время традиционную трапезу составляют пельмени с разнообразной начинкой. С Шестого по Десятый день жители Китая навещают своих дальних родственников.

Седьмой День – день рождения всех людей, когда каждый может прибавить к своему возрасту один год. На стол подается лапша – символ долголетия, а также рыба, способная принести успех. В этот же день крестьяне изготавливают напиток из 7-ми овощей и пьют его за праздничным столом.

Восьмой и Девятый день – еще один повод собраться за семейным обедом и вознести молитвы Императору Небес.

Наконец, Пятнадцатый день – это Фестиваль Фонарей (Юаньсяо). Люди выходят на улицы с яркими фонарями, а около домов зажигают свечи, которые освещают путь заблудившимся душам, помогают избавиться от недугов и обрести благополучие. Во время Юаньсяо принято подавать на стол специальное блюдо – рисовые шарики со сладкой начинкой, которые символизируют надежду на лучшее. Так официально завершается праздничный сезон. Счастья и достатка в Новом году!

Китайский Новый год-2018: что нельзя делать в праздник

Нельзя ссориться, выяснять отношения, ругаться, кричать и произносить ругательства.

Одалживать деньги. Надо обязательно раздать все деньги, которые ты занимал.

Мыть голову в дни новогодних праздников – значит смывать удачу.

Обычно, после наступления Китайского Нового года нельзя покупать обувь, чтобы не навлечь неприятности. А все потому что, "обувь" на китайском созвучно с китайским "трудный".

В первые дни празднования Нового года нельзя пользоваться ножами и другими острыми предметами, чтобы не отрезать свое счастье.

Также в первый месяц нельзя стричься, иначе неудачи лавиной обрушатся на дядю с маминой стороны.