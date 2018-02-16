Николай Статкевич: Дело Святослава Барановича – чисто политическое 1 16.02.2018, 14:59

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Николай Статкевич

Защищать других от тех, кто нападает, долг каждого гражданина.

15 февраля в суде Московского района Минска начался судебный процесс по уголовному делу Святослава Барановича, который был среди тех, кто 15 марта 2017 года после санкционированного «Марша нетунеядцев» в Минске якобы «мешал задержаниям демонстрантов», сообщает palitviazni.info.

Святослав Баранович был задержан только 3 октября и до суда находился в СИЗО №1 г. Минска. Ему предъявлено обвинение в «применении насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел» (ст. 364 Уголовного кодекса), хотя первоначально дело возбудили по статье «хулиганство» (ст. 339 Уголовного кодекса). Парню грозит арест на срок до трех месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы - до шести лет.

«Я не вижу никакой вины Святослава Барановича, - заявил один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич. - Человек увидел, что на улице неизвестные в штатском цепляются к молодым людям и заступился за молодежь. У милиционеров же на лицах не написано, откуда они, но они были без формы. А защищать других от тех, кто нападает, долг каждого гражданина. Поэтому это чисто политическое дело. Прежде всего судить надо тех, кто нападает, избивает и отдает такие команды. Но, думаю, до этого дойдет позже».

Участники форума «Свободу политзаключенным Беларуси», в том числе Анна Шапутько, Олег Волчек, Павел Северинец, Андрей Бондаренко, Екатерина Садовская, Ольга Миколайчик, Николай Автухович и другие, проголосовали за включение Святослава Барановича в список политзаключенных, так как считают его дело «очевидным преследованием по политическим мотивам».

Они призывают правозащитников и политиков Беларуси присоединиться к кампании солидарности со Святославом Барановичем.

Координатор форума Анна Шапутько рассказала, почему голосовала за признание Барановича политзаключенным.

«По моим данным, инцидент, за который завели дело на Святослава Барановича, происходил так. После «Марша рассерженных белорусов» неизвестные начали задерживать участников марша - молодых анархистов, которые пытались уехать на троллейбусе от площади Бангалор. Причем эти люди были в штатском и не представились, что они милиционеры. Началась драка, в которой принял участие Святослав Баранович. Но и он, как другие, не знал, что перед ним сотрудники милиции, так как они не представились и были в штатском. Он мог принять этих людей за хулиганов и, соответственно, оказать им сопротивление. Так в чем его вина? А то, что он под арестом якобы признал себя виновным - так это тоже понятно. Надавили на человека, так как хорошо знают его политические взгляды, и вот мстят», - говорит Анна Шапутько.

«Мы очень взволнованы и возмущены таким беззаконием правоохранительных органов и требуем провести прокурорскую проверку действий сотрудников, которые 15.03.2017, находясь на работе без формы и знаков различия, не представляясь, не предъявляя служебного удостоверения, насильственно, по-бандитски напали на мирных минчан, действовали нагло, непрофессионально, несмотря на то, что согласно п.10 гл.3 «Правил профессиональной этики сотрудников органов внутренних дел Республики Беларусь» они обязаны при общении с гражданами проявлять терпение, вежливость, тактичность, доброжелательность и уважение», - сказано в обращении правозащитников.