Общественный транспорт в Германии может стать бесплатным 9 16.02.2018, 15:03

2,158

Фото: EAST NEWS

Первый эксперимент стартует в конце этого года в пяти городах страны.

В попытке добиться понижения эмиссии парниковых газов и избежать крупных экологических штрафов власти Германии предлагают сократить дорожное движение, сделав общественный транспорт бесплатным. Первый эксперимент стартует в конце этого года в пяти городах страны.

«Мы рассматриваем вариант введения бесплатного пользования общественным транспортом для сокращения числа частных автомобилей, — заявили три немецких министра верховному комиссару ЕС по окружающей среде. — Эффективная борьба с загрязнением воздуха без дальнейших ненужных отлагательств — первостепенная задача для Германии». Идея будет протестирована самое позднее в конце года в пяти городах западной Германии, включая Бонн, Эссен и Мангейм, сообщает hightech.fm.

К другим предложенным на рассмотрение комиссии ЕС мерам относится дальнейшее сокращение выхлопов автобусов и такси, создание зон низкой эмиссии и поддержка сервисов каршеринга.

Эти шаги необходимо предпринять как можно быстрее, потому что Германия, как и 8 других крупнейших стран — членов Евросоюза, в том числе Франция, Испания и Италия, не уложились в сроки по сокращению уровня вредных выбросов. Верховный комиссар ЕС по окружающей среде дал этим странам дополнительное время на предоставление отчета о принятых мерах, или им грозит судебное разбирательство в Европейском суде. Угрожающее катастрофическим изменением климата и вредящее здоровью людей загрязнение воздействует более чем на 130 городов Европы, говорится в заявлении ЕС, является причиной около 400 000 смертей ежегодно, а устранение его медицинских последствий обходятся в 20 млрд евро в год.

Общественный транспорт Германии пользуется большой популярностью, учитывая его эффективность и относительную дешевизну, по сравнению с другими крупными странами Европы. В 2017 году число пассажирских перевозок достигло 10,3 млрд, и потребуется серьезное планирование, прежде чем можно будет перейти на бесплатный проезд. Глава Ассоциации городов Германии Гельмут Деди уже заявил, что «ожидает ясно сформулированного ответа на вопрос, как будет финансироваться бесплатный транспорт».

Другим путем к чистому воздуху идет Китай. В Пекине власти запускают программу поощрения тех, кто отказался от автомобиля в пользу общественного транспорта. Каждому водителю за отказ от использования своей машины сервис выплачивает половину юаня — примерно 4,5 рубля.