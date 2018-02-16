США и Турция договорились сотрудничать в Сирии 1 16.02.2018, 15:27

Рекс Тиллерсон провел переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

США и Турция в пятницу договорились сотрудничать в Сирии после нескольких недель напряженности из-за очередной операции Анкары в соседней стране.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу после переговоров в Анкаре заявили, что стороны создадут рабочие группы для решения ключевых вопросов, осложняющих отношения, сообщает «Голос Америки».

При этом дипломаты не стали вдаваться в подробности о том, как этого планируется достичь.

«Мы больше не будем действовать поодиночке, когда США делают одно, а Турция – другое», – сказал Тиллерсон после переговоров.

«Мы будем работать вместе… у нас есть хорошие механизмы, чтобы этого достичь, и предстоит проделать много работы», – добавил он.

Чавушоглу заявил, что Турция и США отметили необходимость нормализации отношений.