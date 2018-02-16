Сколько белорусы возмещают за услуги ЖКХ, а сколько — субсидируется 13 16.02.2018, 15:39

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Государство планирует вывести белорусов на 100%-ю оплату коммуналки.

«В настоящее время население оплачивает около 80% затрат, понесенных энергосистемой на производство электрической энергии, и около 20% — за тепловую. У соседей в Европе население платит по более высоким тарифам», — сказал Сергей Шебеко, пишет tut.by.

Уровень оплаты за потребленную энергию в Беларуси в 2017 году составил 99,2%, что на 3,6 процентного пункта выше уровня 2016 года.

По данным «Белэнерго», уровень возмещения населением затрат за оказание услуг по теплоснабжению в 2003 году составлял 98%. В 2006 году этот показатель существенно сократился — до 69%, в 2010-м — до 37%. К 2012 году белорусы возмещали уже 18% за потребленное тепло, столько же — в 2015 и 2016 годах.

Заметно сократился с 2003 года также и уровень возмещения населением затрат на оказание услуг по электроснабжению. Так, в 2003 году этот показатель составлял 107%, то есть государство осталось в плюсе за оказанные услуги. Но дальше уровень возмещения стал падать. В 2006 году он составлял 86%, в 2011-м — 37%, в 2012-м — 32%.

Дальше белорусы стали больше возмещать за потребленную электроэнергию. В 2013 году этот показатель вырос до 53%, в 2014-м — до 82%, а в 2015-м — упал до 75%.

Напомним, в начале января Александр Лукашенко подписал указ о плановом повышении коммуналки, которым установили предельно допустимые тарифы. После этого облисполкомы и Мингорисполком должны были утвердить новые тарифы на ЖКУ. Главное условие — тарифы не должны быть выше предельно допустимых, которые утвердил президент. Ближе к середине января в регионах и Минске утвердили новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Установленный с 1 января тариф на услуги ЖКХ позволяет к середине нынешнего года достигнуть 100% оплаты основных услуг, кроме тепловой энергии, заявил ранее заместитель премьер-министра Анатолий Калинин.

Напомним, в августе прошлого года министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов на расширенном заседании Президиума cовета Республики и cовета по взаимодействию органов местного самоуправления , что белорусы с 1 января 2018 года выйдут на 100%-ный уровень возмещения затрат по всем услугам ЖКХ, кроме тепловой энергии.

Однако выход на полную оплату коммуналки планировался с учетом проведенной индексации тарифов на ЖКУ с 1 сентября 2017 года, планируемой индексации с 1 декабря 2017 года и планового повышения в пределах 5 долларов с 1 января 2018 года.

Напомним, в десятку самых дорогих товаров и услуг по итогам прошлого года вошли многие услуги ЖКХ. В целом коммуналка выросла на 16,5%.