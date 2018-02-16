Матеуш Моравецкий встретился с Ангелой Меркель 16.02.2018, 15:55

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Премьер Польши предостерег Германию от строительства «Северного потока-2».

Премьер Польши Матеуш Моравецкий предостерег Германию от строительства газопровода «Северного потока-2». Именно эта тема является ключевой на встрече главы польского правительства с канцлером германского государства Ангелой Меркель в Берлине, сообщает «Польское радио».

Матеуш Моравецкий заявил, что строительство «Северного потока-2» – это вопрос не только экономики. Он касается также безопасности в связи с потенциальными планами России:

«Россия экспортирует примерно 180-185 млрд кубометров газа в год, из которых треть идет через Украину и зависит от ее транзитных возможностей. Агрессивные действия России в Донбассе до определенной степени сдерживались из-за риска, что с украинскими газопроводами может произойти что-то плохое. Если будет построен Nord Stream II, зависимость от Украины будет нулевая либо очень низкая, в связи с чем можно представить себе, какими могут быть военные и политические сценарии».

Премьер Польши выразил критику в адрес реализации проекта «Северный поток-2» в интервью германскому изданию «Die Welt». По мнению Матеуша Моравецкого, в этой инвестиции нет необходимости, она вредоносна и разделяет страны Европейского союза.

Оценивается, что ежегодно благодаря газопроводу «Северный поток-2» Россия сможет пересылать в Германию как минимум 55 млрд кубометров газа.