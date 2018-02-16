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Мирная борьба крымских татар

  • Зарема Сеитаблаева
  • 16.02.2018, 15:58

Методы борьбы и сопротивления крымских татар – исключительно цивилизованные, в рамках мирной доктрины.

В 2014 году, когда Крым «вернулся в родную гавань», новые власти сильно переживали о реакции на происходящее крымских татар. Подавляющее их большинство не участвовало в «референдуме», не признает его результаты и сейчас. А потому уверена: главный российский геостратег дал четкие указания генералам «давить», а в случае чего – «мочить» этих «аборигенов». Те отдали под козырек и приготовились. Они ждали акций несогласия, террактов и стрельбы, а получили то, к чему меньше всего оказались готовы.

Крымские татары не зря себя считают европейцами. Их методы борьбы и сопротивления – исключительно цивилизованные, в рамках мирной доктрины. И эти методы гораздо эффективнее любых силовых. Не удивительно, что имя крымскотатарского народа и его проблемы громко звучат на международных трибунах. Лидеры крымскотатарского народа, в отличие от российского геостратега, – желанные гости на мировых площадках.

Российские силовики вынуждены отвечать силой на мирную активность. Никакие провокации не заставят крымских татар ответить силой на силу. Это, наверняка, вводит в ступор российских генералов. Остановить крымскотатарских активистов они не могут, спровоцировать их – не могут. А потому в этом противостоянии проигрывают именно силовики.

А между тем активность крымскотатарского народа растет, появляется новый актив. На смену ушедшим в тень приходят новые, причем вместо одного ушедшего появляется два-три новых. Новые крымские реалии стали катализатором для перезагрузки крымскотатарского актива. За прошедшие двадцать лет в ряды крымскотатарского национального движения влилось немало приспособленцев и карьеристов. Теперь же движение очистилось. Остались те, кто готовы бороться не за бонусы, а, наоборот, в условиях постоянной угрозы. Поэтому движение сильно омолодилось. Именно молодые ребята готовы рисковать ради своих принципов, ради своего будущего.

В таких условиях действия силовиков вызывают обратную реакцию. Людей запугать не получается, активистов становится все больше. Помню, на первые собрания объединения «Крымская солидарность» приходили несколько десятков человек. Теперь собираются сотни. И это несмотря на угрозу попасть в «черный список» властей.

Вот такую головоломку для российских генералов задали крымскотатарские активисты. Не привыкли к этому генералы. Как бороться, когда против тебя действуют исключительно мирными и цивилизованными методами? Как запугать, когда за каждого битого встают десятки новых? Как заставить замолчать, когда каждый день в сети появляется все больше блогеров и стримеров? Как разъединить, когда в поддержку соотечественников собираются люди со всего Крыма? Как осудить, когда вина не доказана? И таких вопросов очень много у генералов. И не ответит им на них даже их главный геостратег.

А проблема их в том, что главный геостратег допустил ошибку, когда позарился на чужое. Неспокойно теперь и ему, и его генералам. Мучит их беспокойство, тревожат душу думы. Не ожидали они, что маленький народ, сможет создать им большие проблемы своей мирной борьбой…

Зарема Сеитаблаева, Крым.Реалии


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